Vadese-Albissole rinviata, il rammarico degli azzurrogranata: “La scusa utilizzata ci lascia sgomenti”

Vado Ligure. Domenica il match tra Vadese e Albissole non verrà disputato. È questo quanto reso noto dalla federazione dopo il mancato accordo tra le due società per ovviare alle problematiche amministrative che impediscono di utilizzare al sodalizio azzurrogranata di utilizzare lo stadio “Ferruccio Chittolina” in notturna (il calcio d’inizio dell’incontro era previsto per le ore 18.00).

A manifestare l’enorme rammarico per la situazione creatasi è stato Mirko Principato, addetto stampa della Vadese il quale ha diramato la seguente nota stampa: “La modalità con cui si è arrivati al rinvio della partita contro l’Albissole ci lascia con l’amaro in bocca e con tanta delusione. Durante la stagione in corso sono sorte alcune problematiche amministrative che impediscono l’utilizzo del Chittolina per le partite in notturna, rendendo così impossibile lo svolgimento delle nostre gare successivamente a quelle del Vado FC.

Il Vado FC, concessionario dell’impianto, si è prontamente attivato per risolvere tale impedimento e nel frattempo ci ha offerto la massima collaborazione concedendoci l’utilizzo dello stadio il sabato pomeriggio se disponibile. Sia con la Veloce che con il Multedo ci siamo visti costretti a variare il campo di gara o il giorno, giocando al Dagnino con la prima e al sabato al Chittolina con la seconda. Entrambe le società hanno accettato tali spostamenti dimostrando spirito sportivo e collaborativo.

Atteggiamento totalmente opposto invece quello tenuto dall’Albissole; nonostante un primo contatto telefonico avvenuto tre settimane fa in cui già preannunciavamo lo spostamento al sabato e la successiva richiesta ufficiale inviata alla Lega lo scorso 21 febbraio, i nostri avversari hanno preferito attendere sino all’ultimo prima di darsi indisponibili alla variazione del giorno di gara. La cosa che ci lascia veramente sgomenti è la scusa utilizzata, il trincerarsi dietro l’assenza di un loro tesserato per motivi lavorativi. Strano che tale assenza si palesi solo all’ultimo creando un così grosso deficit tecnico all’Albissole, tenuto conto che il nostro girone prevede già gare al sabato e alla domenica mattina, match per il cui svolgimento non risulta nessuna opposizione da parte dell’Albissole.

Lasceremo il giudizio su questa triste storia ai campi, ma cogliamo l’occasione per ringraziare tutte le società che si sono date disponibili a garantire sempre la sportività e il giuoco del calcio nei campi del girone B.”

Vadese-Albissole verrà dunque disputata mercoledì 22 marzo alle ore 16.30, ma la frattura tra i due club potrebbe persistere per ben più tempo.