“Vademecum contro le truffe agli anziani”: a Palazzo Nervi la presentazione dell’opuscolo

Savona. Giovedì 30 marzo prossimo, alle ore 15.00, presso la sala “Caduti di Nassirya” del Palazzo dell’Amministrazione Provinciale di Savona, si terrà la presentazione dell’opuscolo contenente il “Vademecum contro le truffe agli anziani”, realizzato dalla CNA in collaborazione con la Polizia di Stato.

Alla presentazione seguirà un incontro sul tema, tenuto dai Dirigenti di Squadra Mobile e Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Savona, nel corso del quale verranno dati consigli utili ed illustrate le più comuni modalità di raggiro utilizzate dai truffatori, ricordando di fronte a tali episodi “non si è mai soli” e che il primo dei suggerimenti da tenere a mente è sempre quello di rivolgersi in caso di necessità o dubbio, al numero di emergenza unico europeo 1 1 2.

La Polizia di Stato, è da sempre attiva nel contrasto al fenomeno delle truffe agli anziani e sostiene tutte le progettualità volte ad un’efficace prevenzione, come dimostrano le numerose iniziative in tal senso, sostenute dal Questore di Savona.

In quest’ottica si inserisce la divulgazione del “Vademecum” promosso dalla Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della piccola e media impresa, che contiene informazioni utili e buone pratiche, per sensibilizzare in particolare le fasce più vulnerabili, sul tema delle truffe.

La CNA Savona sottolinea che tali iniziative “verranno portate avanti in tutta la Liguria assieme alla Polizia di Stato e all’Associazione Nazionale della Polizia di Stato attraverso tutta una serie di incontri sul territorio rivolti proprio alle persone anziane anche se non in maniera esclusiva dal momento che le insidie celate dietro dei tentativi di truffa possono far vittime anche fra persone più giovani e persino fra i ragazzi. Il nostro opuscolo, che stiamo divulgando e che verrà distribuito durante gli incontri, è un manuale di facile consultazione e illustra tutti gli artifici messi in atto da veri e propri professionisti della truffa contro i quali è necessario essere preparati e attenti”.