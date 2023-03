Vaccarezza a Stella: “Il nostro entroterra ha bisogno di attenzione e tutela costanti”

Stella. “La giornata di oggi è iniziata a Stella. Qui, insieme al Sindaco Andrea Castellini, al Presidente della Provincia Pierangelo Olivieri, al Consigliere comunale Sergio Cheli e ai tecnici delle due amministrazioni abbiamo effettuato un sopralluogo in Località Colletto”.

“Qui, come anticipato la scorsa settimana, l’Amministrazione ha predisposto un progetto per la costruzione di una rotatoria e di un tunnel. La nuova infrastruttura sarebbe la soluzione per veicolare, appena prima della frazione di S.Giovanni, il transito dei mezzi pesanti diretti alla Strada Provinciale 2 in direzione Ellera. Il progetto è già stato sottoposto all’attenzione di Anas”.

“La sua realizzazione – conclude – consentirebbe di mettere in sicurezza il tratto stradale sulla strada Statale 334 del Sassello, coinvolto nel passaggio dei mezzi pesanti diretti alla Cartindustria. Il nostro entroterra ha bisogno di attenzione e tutela costanti, che devono necessariamente essere compatibili con una progettualità e un’attenta visione del futuro”.

Poi a Sassello insieme a Pierangelo Olivieri, “ho incontrato il Vice Sindaco Lia Zunino e il giovane Marco Dabove, attuale capogruppo della maggioranza, candidato Sindaco alle elezioni comunali del 14 e 15 maggio prossimi. Marco è un ragazzo giovane con le idee molto chiare; sa cosa vuol fare e come farlo. Le sue idee hanno come denominatore comune il confronto, che sia costruttivo e improntato sul dialogo costante. Un’occasione, quella di oggi, anche per rinnovare il mio sostegno a Lia Zunino che si candidera’ nella lista a sostegno di Marco. Lia, da sempre impegnata e presente per il territorio, con la sua grande esperienza e preparazione, darà un grandissimo contributo alla squadra che si è formata: il valore aggiunto di un gruppo eterogeneo, compatto, unito, per Sassello”.