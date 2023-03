Un giubbotto e un paio di scarpe ritrovati sugli scogli, allarme per possibile disperso in mare a Savona

Savona. Soccorsi mobilitati, a Savona, per un possibile disperso in mare. Da questa mattina una motovedetta ed un elicottero della guardia costiera stanno perlustrando lo specchio acqueo nei pressi della piscina Zanelli.

A far scattare l’allarme e a mettere in moto la macchina dei soccorsi il ritrovamento, da parte dei carabinieri, di un giubbotto e di un paio di scarpe sugli scogli nei pressi del Green. L’elicottero era già impegnato in alcuni controlli “di routine” ma è stato prontamente riposizionato nell’area delle ricerche.

La prima ipotesi, dunque, è che qualcuno si sia tuffato o sia caduto in mare. Al momento, tuttavia, non ci sono conferme rispetto a questa prima “pista”.

Non si tratterebbe, del resto, del primo episodio. In passato più volte quel punto è stato scelto per gettarsi in mare: l’ultima volta a ottobre dell’anno scorso, quando a togliersi la vita è stato un ragazzo di 22 anni. Il suo corpo era stato poi ritrovato qualche giorno dopo a circa 500 metri dalla foce del Letimbro.