Un franchise Mondadori ad Albenga: aprirà il 7 aprile in viale Martiri della Libertà

Albenga. Un altro grande marchio, questa volta del mondo del libro, è pronto a sbarcare ad Albenga. Si tratta di Mondadori, che troverà dimora in una posizione centrale della Città delle Torri.

Il nuovo book store aprirà al pubblico il prossimo 7 aprile, in viale Martiri della Libertà, di fronte al Chiostro Ester Siccardi, a pochi passi da piazza del Popolo e dall’ingresso del centro storico.

Di Mondadori, però, va precisato, la nuova libreria avrà “solo” il classico marchio oltre al tradizione allestimento che contraddistingue i book store, ma ad aprire la nuova attività è una 34enne di Albenga, Marzia Peccenini, che coltiva questo obiettivo sin da bambina.

“Per me si tratta del sogno di una vita che si realizza, – ha raccontato ai microfoni di IVG.it. – Dopo aver lavorato per anni presso la Mondadori di Alassio, sono venuta a conoscenza dell’interesse dell’azienda per Albenga e, dopo qualche tempo, siamo riusciti a combinare questo matrimonio”.

All’interno, ad aiutare Marzia nella nuova avventura ci sarà la mamma. Per quanto riguarda l’allestimento interno: “Oltre ai grandi classici, – ha spiegato ancora la 34enne, – riserveremo grande attenzione ad una sezione per i bambini. E abbiamo già in mente di organizzare iniziative ad hoc proprio per i più piccoli, ma anche presentazioni di libri in compagni di autori per gli adulti”.

Dopo l’apertura del 7, è prevista anche una piccola cerimonia di inaugurazione, che si svolgerà però verso la metà del mese di aprile.