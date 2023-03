Tutto pronto per la 2° prova di Italia Bike Cup: in 1100 sul tracciato di Albenga, la Woodstock del XCO

Albenga. L’Internazionale XCO Coppa Città di Albenga è la seconda prova del Italia Bike Cup Chaoyang, la prova ligure ha già raccolto più di 1100 iscritti con le categorie agonistiche, amatoriali e di esordienti e allievi che domenica si giocheranno la prima maglia del Circuito Giovanile.

Mentre cala il sipario sulla prima tappa dell’Italia Bike Cup Chaoyang andata in scena a Verona MTB International, il circuito riapre la sfida proprio questo weekend sul tracciato del XCO Internazionale Coppa Città di Albenga. La prova C1 apre le porte alla mountain bike internazionale, con un parterre da vera Coppa del Mondo, tutti i più forti atleti del panorama mondiale si troveranno sul rinnovato circuito di Campochiesa per attaccare il numero e testarsi contro i migliori che arrivano dalle gare spagnole di questo inizio di stagione.

Tutte le maglie di leader assegnate proprio a Verona MTB International saranno sotto gli occhi di tutti, i tesori da proteggere per chi le indossa ma l’obiettivo principale per chi punta alla leadership. Ad Albenga non ci saranno solamente i colori delle maglie conquistate dai leader a Verona, in palio ci saranno anche tutte quelle del Circuito Giovanile Italia Bike Cup Chaoyang. L’Internazionale XCO Coppa Città di Albenga rappresenta la prima gara di 5 dedicate alle categorie Esordienti e Allievi.

Nel weekend c’è spazio per tutte le tipologie di biker perché Albenga è dedicata a tutti gli appassionati e agonisti, un fine settimana caldissimo che si aprirà con le prove libere di venerdì sul tracciato di 4,5 chilometri con 132 metri di dislivello.

Sabato 11 marzo le gare degli agonisti si alterneranno con le categorie amatoriali, con un programma che inizierà la mattina con gli Junior maschili, poi i master e un pomeriggio intenso in cui gli Open si daranno battaglia fino all’ultimo metro.

Per il 2023 l’Internazionale XCO Coppa Città di Albenga avrà in scena le grandi squadre di cross country che preparano la stagione della Coppa del Mondo, con tutto il Lapierre Mavic Unity, atleti di Orbea Factory Team, BMC MTB Racing, Rockrider Racing Team, Trek Future Racing, KMC di Brentjens e i big italiani con il Santa Cruz RockShox, Wilier Pirelli, Trinx Factory Team, C.S. Carabinieri. Tutte le più conosciute realtà saranno a giocarsi la vittoria, i punti e le maglie proprio sul circuito di Campochiesa.

Un weekend che radunerà più di 1100 partecipanti di tutte le categorie, per una gara che è già un punto di riferimento internazionale, anche grazie alle scelte effettuate sul percorso, tecnico, divertente ma adatto a tutte le categorie a cui il weekend è dedicato.

Sui 4,5 chilometri gli elementi chiave rimangono gli stessi della passata edizione, con un fondo polveroso e battuto, con una parte iniziale tortuosa e ricca di ostacoli anche in salita e una seconda più giocosa e artificiale. La novità di questo 2023 è un rock garden posizionato proprio nella parte finale del tracciato anticipato dalla rampa Chaoyang. Il rock garden è tratto dal percorso del campionato europeo di Monaco dello scorso anno, che gli atleti potranno decidere se saltare a piena velocità o guidarvi attraverso.

La prova di Albenga continua la sua crescita verso la hall of fame del cross country mondiale, questo il commento del patron Alessandro Saccu: “Siamo a pochi giorni dalla manifestazione clou per noi liguri e possiamo dire che anche quest’anno sarà un grande successo di partecipazione, con un’adesione di oltre 1100 iscritti per tutte le categorie e una qualità elevata di partecipanti. Avremo atleti di alcune delle migliori squadre europee e una forte partecipazione di atleti francesi e del nord Europa. Siamo felici e orgogliosi di aver preparato anche questa volta una manifestazione che si prospetta come entusiasmante e divertente e con un elevato livello agonistico”.

Aggiunge il sindaco Riccardo Tomatis: “Questa gara, che vedrà la partecipazione di oltre 1100 iscritti, è molto apprezzata dagli atleti di team nazionali e internazionali che trovano sul nostro territorio le condizioni ideali per una competizione importante che si svolge in un contesto assolutamente unico e con un’organizzazione impeccabile. La Coppa Città di Albenga oltre a dare grande visibilità al nostro territorio, in particolare nei circuiti specializzati, porterà gli atleti accompagnati dai loro team e dalle famiglie ad Albenga dove potranno apprezzare la bellezza della nostra città”.

Il programma per racing addicted si propone di riempire un weekend di sport e tempo libero per tutti, con un villaggio situato nel maneggio dietro a Campochiesa, dove sarà allestito expo e stand enogastronomici per godere di un’atmosfera di mountainbike internazionale. Albenga è la Woodstock del cross country.

Nella seconda prova dell’Italia Bike Cup Chaoyang alla Coppa Internazionale Città di Albenga, i leader delle classifiche che hanno conquistato le prime maglie al Verona MTB International sono: Nadir Colledani, elite maschile (Santa Cruz RockShox); Mario Bair Under23 maschile (Trek Future Racing); Elian Paccagnella, junior maschile (Junior Team Sudtirol); Chiara Teocchi, elite femminile (KTM Protek Elettrosystem), Tamara Wiedmann, Under23 femminile (Trek Future Racing) e Muriel Furrier, junior femminile (Infinity Bixs Development Team.