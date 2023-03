Tunnel a Capo Noli, torna il pressing di Regione su Ministero e Anas: “Progetto prioritario”

Noli. Con i cantieri e le situazioni di instabilità del versante roccioso – considerato il difficile assetto geomorfologico del versante e la sua delicatezza che emerge nei casi di maltempo – si era rialzata la voce del territorio sul progetto del nuovo tunnel a Capo Noli sulla via Aurelia. I sindaci di Finale Ligure, Ugo Frascherelli, e il collega di Noli, Ambrogio Repetto, avevano ribadito la necessità di una soluzione viaria per garantire la sicurezza stradale e la mobilità viaria per l’intero comprensorio turistico.

Risale al 2015 un primo iter e una prima fase di analisi sul progetto, il costo preventivato era di circa 50mln di euro complessivi, di cui 40 di Anas e altri 10 della Regione Liguria. Ora, si ritorna a parlare della progettualità per bypassare il tratto di strada statale.

Oggi, infatti, in Consiglio regionale è stato approvato un ordine del giorno dei consiglieri Angelo Vaccarezza e Brunello Brunetto. Nel documento, sottoscritto da tutti i gruppi consiliari, viene chiesto l’impegno di Regione Liguria per riprendere l’interlocuzione con il Governo Centrale, affinché Anas e Ministero competente si impegnino a trovare le risorse economiche necessarie all’adeguamento di un progetto strategico che da tempo attende di essere realizzato.

“E’ un tratto che, da sempre, fa le spese della fragilità del costone roccioso sovrastante, creando seri problemi di sicurezza, soprattutto durante il maltempo – afferma Vaccarezza -. La realizzazione di un tunnel stradale permetterebbe di garantire un transito in totale sicurezza dei veicoli”.

“Le amministrazioni dei Comuni coinvolti dal tracciato (Spotorno, Noli, Finale) dialogano costantemente con Regione Liguria per raggiungere l’obiettivo di dare una soluzione al problema. Spero che il documento approvato oggi, possa riaprire entro breve tempo l’iter necessario alla ripresa di quella che è una vera priorità per il nostro territorio”.

L’obiettivo del comprensorio finalese e del Golfo dell’Isola è inserire il progetto di un nuovo tunnel tra le priorità nella programmazione, rimarcando le ragioni di una sicurezza stradale messa a rischio da frane, smottamenti e continue cadute di massi, pietre e detriti.

“L’Aurelia in località Capo Noli è sovrastata da una massa di rocce la cui fragilità pone, ormai da anni, problemi di sicurezza viaria, soprattutto in concomitanza con eventi atmosferici avversi. La soluzione al problema è rappresentata dal progetto di un nuovo tunnel stradale, con conseguente riconversione dell’attuale tracciato in percorso ciclo pedonale – aggiunge ancora Brunetto -. L’interrogazione della Lega per chiedere alla Regione delucidazioni in merito al progetto del tunnel, di cui ero primo firmatario, è stata ritirata per essere trasformata in un Ordine del Giorno unitario che è stato sottoscritto da tutta l’Assemblea”.

“La Regione ha dunque confermato l’intenzione di proseguire l’iter per la realizzazione del tunnel di Capo Noli continuando il dialogo con le amministrazioni dei Comuni di Noli, Spotorno e Finale Ligure. Si cercherà di trovare le soluzioni più idonee ai problemi connessi al progetto nel tunnel stradale, come il rifinanziamento dell’opera e la gestione ordinaria dell’attuale tratto di strada una volta dismesso da Anas” conclude.