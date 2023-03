Tunnel a Capo Noli, chiesto incontro alla Regione: “Valutare alternative alla nuova viabilità”

Noli. Dopo la richiesta di un’assemblea pubblica per chiarire e rendere noti alla popolazione tutti gli aspetti del progetto per il nuovo tunnel a Capo Noli, dal gruppo di cittadini nolesi arriva una seconda richiesta, quella di un incontro in Regione Liguria.

Dopo una prima volontà di intenti espressa dai sindaci di Noli e Finale Ligure, direttamente interessati dal collegamento viario, si è arrivato all’ordine del giorno approvato in Consiglio regionale e ai primi incontri a livello politico per valutare la fattibilità della nuova opera.

Ma proprio sulla controversa progettazione, che si è rianimata per il difficile assetto geomorfologico del versante i possibili pericoli per la sicurezza stradale sulla via Aurelia, il gruppo di cittadini nolese chiede chiarimenti, non tanto sull’obiettivo di risolvere la situazione viaria e di mobilità del comprensorio turistico, quanto nel merito di un nuovo tunnel.

A non convincere la ripresa del primo layout progettuale, che risale al 2015, con un costo preventivato di circa 50mln di euro complessivi, di cui 40 di Anas e altri 10 della Regione Liguria: nella lettera inviata al presidente Toti e all’assessore Giampedrone, si richiede una ampia discussione con la comunità locale e, in particolare, valutare soluzioni diverse e alternative rispetto ad un’opera costosa e certamente impattante per il territorio. Non solo: in caso di una nuova viabilità occorre attenzionare la gestione della parte di Aurelia a Capo Noli, che non sarà più interessata da traffico (se la famosa pista ciclopedonale pensata in allegato il primo progetto o altro ancora…).

Da una parte della comunità nolese si vuole mettere in guardia sull’utilizzo di ingenti risorse pubbliche per un’opera che presenta criticità diverse, oltre a livello di impatto sulla vivibilità in dubbio anche il fatto che un tunnel possa risolvere la questione, con riferimento alla fragilità del promontorio non solo a Capo Noli, ma in diverse punti sovrastanti il tratto di Aurelia tra Finale Ligure e Noli.

Da qui la richiesta di incontro con l’obiettivo di definire a livello tecnico e procedurale un progetto diverso e che aiuti a migliorare la mobilità della zona. Dunque una posizione contraria sull’ipoteso di un finanziamento destinato al vecchio progetto, senza contare che sul tema resta “in vigore” una delibera del Consiglio comunale di Noli del 2017, che di fatto aveva respinto il tunnel, anche a seguito delle bocciature espresse dal VIA regionale.

Dal canto suo il sindaco nolese Ambrogio Repetto attende, anche lui, riscontri dalla stessa Regione Liguria, rimarcando che, allo stato attuale, sarebbe inutile convocare una assemblea pubblica per la cittadinanza in quanto non si conosce ancora se l’intervento infrastrutturale sarà inserito tra le priorità nella programmazione delle grandi opere, sfruttando le risorse del Pnrr o altri canali percorribili.

Sulle sorti del progetto e, nel caso di un nuovo tunnel viario, si attende l’incontro con il ministro Salvini da parte di Regione Liguria e dell’assessore Giampedrone previsto per il 30 marzo, con al centro proprio le progettualità in essere per la Liguria.

Regione Liguria – lettera Tunnel