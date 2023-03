Trofeo Ponente in Rosa: “Subito un tavolo tecnico per le prossime edizioni”

Ponente. “Anche se con qualche difficoltà organizzativa, il Trofeo Ponente in Rosa ha avuto secondo noi un ottimo riscontro sul nostro territorio il pubblico è stato numeroso ed appassionato ed ha dimostrato di gradire l’evento, il settore dell’ospitalità alberghiera ha beneficiato di un congruo numero di presenze sia per via delle squadre partecipanti che per il séguito, i risultati sportivi sono stati entusiasmanti”.

Lo ha dichiarato il sindaco di San Bartolomeo al Mare, Valerio Urso, commentando la corsa ciclistica femminile che nel ponente savonese è stata al centro di numerose polemiche per lo stop iniziale imposto alla manifestazione per questioni di organizzazione e sicurezza sui tracciati, con le prese di posizione di alcuni sindaci e Comuni, come Alassio, Loano e Finale Ligure.

Il Trofeo Ponente in Rosa è una corsa a tappe femminile di ciclismo su strada che si svolge in Liguria, ogni anno all’inizio di marzo. Creato nel 2022, dal 2023 è stato inserito nel Calendario internazionale femminile UCI nella classe 2.2.

“L’evento si è dimostrato una vera e propria kermesse d’élite del ciclismo femminile. Come San Bartolomeo al Mare abbiamo accolto positivamente la proposta proveniente da Diano Marina: per questo motivo intendiamo costituire già nei prossimi giorni, insieme alle altre Amministrazioni comunali, un tavolo tecnico che possa consentire di traguardare le prossime edizioni, affinché il Trofeo Ponente in Rosa possa diventare un evento ancora più importante del calendario internazionale, in modo da caratterizzare ulteriormente il nostro territorio, già oggi méta di ciclisti provenienti da ogni parte del mondo” conclude il sindaco dianese.

Una richiesta che rimbalza con forza anche tra le stesse località del ponente savonese, in una edizione 2023 all’insegna del caos e che ha creato non pochi disagi in merito agli annunci e smentite sul via alla corsa, con la conferma arrivata in extremis per la terza e la quarta tappa, considerando anche come la macchina organizzativa della corsa imponga modifiche e variazioni alla viabilità lungo i percorsi interessati dal passaggio delle atlete.

Proprio alcuni sindaci hanno sollevato il caso e il mancato coordinamento operativo maturato a pochi giorni dallo start del Trofeo Ponente in Rosa.