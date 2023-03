Trofeo Ponente in Rosa: modifiche alla circolazione per la gara ciclistica

Ponente. Il 10 e 11 marzo 2023 si terranno la quarta e la quinta tappa del Trofeo Ponente in Rosa. Il primo giorno la partenza è prevista alle ore 13 da San Bartolomeo al Mare e arrivo a Diano Marina alle ore 15.25. Il secondo giorno partenza alle 13 da Diano Marina e arrivo nella stessa località alle 16.15 circa. Durante lo svolgimento della gara la prefettura ha disposto le modifiche alla circolazione.

E’ disposta la sospensione temporanea della circolazione di qualsiasi veicolo, in entrambi i sensi di marcia, durante il passaggio dei concorrenti e comunque per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione, nelle strade extraurbane interessate dal percorso della quarta e quinta tappa della manifestazione ciclistica.

Durante la quarta tappa, le città interessate in provincia di Savona sono Laigueglia (Aurelia), Coasco (Albenga, SP19), Arnasco (SP 19 e 35), Ortovero (SP 453), Villanova d’Albenga (via Martiri + SP6), poi si arriva sull’Aurelia passando per Albenga, Alassio, Laigueglia e proseguendo fino a Diano Marina. Per la quinta i passaggi sono previsti sull’Aurelia ad Andora, Laigueglia, Alassio, Albenga, Ceriale, Borghetto, Toirano, Balestrino, Castelvecchio di Rocca Barbena, Cisano sul Neva, Garlenda, Casanova Lerrone, Passo del Ginestro.

L’evento è organizzato dal Gruppo Sportivo G.S. Loabikers. La manifestazione sportiva è stata inserita nel calendario dell’Unione Ciclistica Internazionale. Alcune tappe non si sono svolte per la mancanza delle autorizzazioni da parte dei Comuni di Alassio, Finale Ligure e anche Loano: nel mirino erano finite le condizioni idonee di sicurezza in merito al tracciato stabilito dagli organizzatori della gara ciclistica.