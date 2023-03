Trofeo Ponente in Rosa, i dubbi dei Comuni sulla sicurezza del tracciato: Alassio, Finale e Loano pronti a negare l’autorizzazione

Ponente. Pare essere tutt’altro che certo lo svolgimento del Trofeo Ponente in Rosa, manifestazione ciclistica femminile in cinque tappe promossa dai Loabikers ed in programma dal 7 all’11 marzo tra l’imperiese ed il ponente savonese.

Ad oggi, infatti, i Comuni attraversati dal tracciato avrebbero espresso alcune perplessità rispetto alla sicurezza di corridori e spettatori. Perplessità che nel caso delle tre località più popolose e quindi maggiormente “responsabili” sul fronte della viabilità, cioè Alassio, Finale Ligure e Loano, si potrebbero anche tramutare nel divieto di far svolgere la gara.

Le tre amministrazioni comunali, in particolare, avrebbero chiesto a Loabikers di presidiare i circa 40 varchi e gli incroci presenti lungo il percorso con personale individuato dalla stessa organizzazione.

Dal canto loro, i Loabiker precisano che “una disposizione ministeriale non pone obbligo di avere personale Asa (Addetti alla Segnalazione Aggiuntiva) in occasione di gare con meno di 200 atleti partenti”. Come si prospetta essere il Trofeo.

Ad ora, i tre Comuni mantengono ferma la loro posizione: nessun nulla osta senza garanzie di presidio. Qualche chiarimento dovrebbe arrivare nella giornata di domani, quando si svolgerà un tavolo tecnico a cui parteciperanno anche Questura e prefettura.