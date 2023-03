Trenitalia, raddoppia il trasporto ferroviario tra Liguria e Lombardia: 21 nuovi collegamenti

Liguria. Ventuno nuovi collegamenti nei fine settimana uniranno la Liguria alla Lombardia, dieci il sabato e undici nei giorni festivi.

I treni, aggiuntivi rispetto alla programmazione esistente, circoleranno nei giorni di sabato e festivi, dal 1° aprile al 24 settembre, e consentiranno alla clientela lombarda di raggiungere le riviere liguri di Levante e di Ponente. Il potenziamento dei servizi ferroviari rientrano nel piano adottato in vista della stagione turistica, con l’obiettivo di favorire la mobilità del trasporto pubblico.

Un aumento dei treni deciso anche per evitare possibili sovraffollamenti sui convogli in arrivo e in partenza, dando un più ampio ventaglio di scelta per gli utenti e i viaggiatori.

L’offerta dei servizi aggiuntivi, raddoppiata rispetto lo scorso anno, è frutto della collaborazione fra Trenitalia, Trenord, Regione Liguria e Regione Lombardia.

Di seguito il dettaglio dei collegamenti:

Treno Partenza – Ora Destinazione – Ora periodicità

3070 LA SPEZIA C. 17:05 MILANO C. LE 21:30 FESTIVI

3081 MI.P. GARIBALDI 05:56 TAGGIA ARMA 10:08 SABATO e FESTIVI

3083 TAGGIA ARMA 18:35 MI.P. GARIBALDI 22:47 SABATO e FESTIVI

3065 GALLARATE 08:22 VENTIMIGLIA 13:43 SABATO e FESTIVI

3067 VENTIMIGLIA 16:35 GALLARATE 22:14 SABATO e FESTIVI

3060 BERGAMO 07:07 VENTIMIGLIA 11:45 SABATO e FESTIVI

3063 VENTIMIGLIA 18:25 BERGAMO 23:27 SABATO e FESTIVI

3096 LA SPEZIA C. 16:50 MI.P. GARIBALDI 21:00 SABATO e FESTIVI

3097 MI.P. GARIBALDI 08:22 LA SPEZIA C. 12:50 SABATO e FESTIVI

3098 LA SPEZIA C. 18:10 COMO 22:45 SABATO e FESTIVI

3099 COMO 07:14 LA SPEZIA C. 12:56 SABATO e FESTIVI

TRENO PARTENZA ORA DESTINAZIONE ORA PERIODICITÀ

3070 LA SPEZIA C. 17:05 MILANO C.LE 21:30 FESTIVI

3081 MI BOVISA P. 05:47 TAGGIA ARMA 10:08 SABATO e FESTIVI

3083 TAGGIA ARMA 18:35 MI BOVISA P. 22:56 SABATO e FESTIVI

3065 GALLARATE 08:22 VENTIMIGLIA 13:40 SABATO e FESTIVI

3067 VENTIMIGLIA 16:35 GALLARATE 22:14 SABATO e FESTIVI

3060 BERGAMO 07:07 VENTIMIGLIA 11:45 SABATO e FESTIVI

3063 VENTIMIGLIA 18:25 BERGAMO 23:27 SABATO e FESTIVI

3096 LA SPEZIA C. 16:50 MI.P. GARIBALDI 21:00 SABATO e FESTIVI

3097 MI.P. GARIBALDI 08:22 LA SPEZIA C. 12:50 SABATO e FESTIVI

3098 LA SPEZIA C. 18:10 COMO 22:45 SABATO e FESTIVI

3099 COMO 07:14 LA SPEZIA C. 12:56 SABATO e FESTIVI

“Come lo scorso anno e con un’offerta raddoppiata rispetto al 2022 anticipiamo la riattivazione dei ‘Treni del Mare’ di un mese rispetto al 2021 e, sempre nello stesso giorno, l’Eurocity da Zurigo verrà prolungato sulla Riviera di Levante – dichiara l’assessore regionale a trasporti e turismo Augusto Sartori – Ringrazio Trenitalia e le ferrovie svizzere per la fattiva collaborazione con Regione Liguria: è importante avere nuove opportunità di viaggio per chi, dalla Lombardia e dalla Svizzera, sceglie di venire in Liguria in treno per sfruttare al meglio le vacanze pasquali e i ponti di primavera. Con il 25 aprile di martedì e il 1° maggio di lunedì, infatti, sono già tantissimi i turisti che hanno prenotato una vacanza nelle nostre strutture ricettive”.