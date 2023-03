Tre studenti del Migliorini all’8° Concorso Internazionale tra istituti alberghieri

Finale Ligure. È un inizio di primavera ricco di iniziative quello che si sta vivendo all’Istituto alberghiero “Migliorini” di Finale Ligure. Dal 15 al 18 marzo gli studenti Giacomo Marchetto (5^C cucina), Simone Zaccariello (4^D Accoglienza Turistica) e Federico Grossi (4^A Sala) hanno partecipato all’VIII Concorso Internazionale tra Istituti Alberghieri che si è tenuto a Gallipoli (Le).

La competizione ha visto impegnati studenti non solo italiani ma anche provenienti da diversi Paesi, quali ad esempio Lituania, Estonia e Belgio. Per ogni indirizzo scolastico è stato sorteggiato un team di allievi provenienti da istituti diversi per la realizzazione di una prova specifica.

Al team di Cucina è stata chiesta la preparazione di un piatto con un elemento base scelto tra quelli proposti dalla giuria e seguito dall’abbinamento con un vino. Ai tre allievi dell’indirizzo di Sala sono stati assegnati i compiti di realizzare un piatto alla lampada con la tecnica Flambè, di abbinarvi un vino, di preparare un cocktail e un centro tavola. Infine la prova tecnica affidata ai tre alunni del gruppo di Accoglienza è consistita nell’organizzare ed esporre un itinerario turistico relativo al territorio pugliese ed alle sue peculiarità.

Nonostante l’ottimo lavoro svolto, questa volta gli studenti finalesi non si sono aggiudicati il primo posto, unico premio assegnato nelle diverse categorie. Il loro impegno e la loro professionalità sono stati comunque apprezzati non solo dagli insegnanti che li hanno accompagnati nella preparazione e nella realizzazione del concorso (i professori Giulio Vierci per la cucina e Antonio Rocco per la sala), ma anche dalla giuria stessa, che ne ha sottolineato l’educazione e la correttezza dimostrata durante lo svolgimento della manifestazione.