Tre anni di attesa per terapie ai bambini disabili, Regione Liguria: “In un anno liste d’attesa abbattute di almeno il 30%”

Liguria. “Grazie ai provvedimenti messi in campo da Regione Liguria tra il 2021 e il 2022 si è registrato un abbattimento delle liste d’attesa per le attività ambulatoriali di riabilitazione per i minori disabili di almeno il 30% con picchi del 50% raggiunti in alcune aziende sanitarie locali”. A rispondere alle dichiarazioni dei consiglieri regionali d’opposizione Sergio Pippo Rossetti e Luca Garibaldi è la Regione Liguria.

“In particolare Regione Liguria e Alisa hanno dato indicazione alle aziende sanitarie locali di potenziare per gli anni 2021-2022 le prese in carico riabilitative, anche attraverso i centri accreditati, destinando per questa attività 2 milioni di euro di budget aggiuntivo. Non solo – prosegue la nota -. Regione Liguria, con una delibera di Giunta del 16 dicembre 2022, ha previsto ‘risorse aggiuntive in merito ad attività di NPIA-Neuro Psichiatria Infanzia e Adolescenza’ destinando ulteriori 1,7 milioni di euro per potenziare le attività di presa in carico riabilitativa dei minori con disturbi neuropsichiatrici e del neuro sviluppo”.

“L’evidente aumento della capacità di risposta è legato alle azioni di Regione Liguria con l’incremento delle risorse aggiuntive destinate alla presa in carico riabilitativa e dal piano di potenziamento messo in atto dalle Asl attraverso l’acquisizione di personale tramite procedure di reclutamento per le figure previste all’interno dei servizi nonostante la difficoltà nel reperire le risorse sul territorio. Per questo settore si prevede per l’anno 2023 un ulteriore incremento di risorse pari a un milione di euro con l’obiettivo di abbattere ulteriormente le liste di attesa e di mantenere in carico i minori già oggetto di cure. Questo stanziamento sarà oggetto di una delibera per il riparto del budget delle aziende sanitarie relativo all’anno in corso”.

“L’acquisizione di personale ha visto una particolare implementazione della dotazione organica in Asl3. Le nuove assunzioni, a fine 2022, hanno incrementato di 11 unità i neuropsichiatri infantili arrivando ad un totale complessivo di 23 specialisti. Sono stati poi assunti 3 psicologi a tempo indeterminato e altri 10 con diverse forme di contratto. Attualmente il numero di logopedisti in Asl 3 è di 12 figure che verranno presto implementate dal concorso già espletato per 25 posizioni (+ 2 deroghe già previste). Sempre nella dotazione organica di Asl3 sono stati assunti a tempo indeterminato 13 psicomotricisti e 6 educatori professionali” aggiunge.

La nota di Regione Liguria termina così: “Sono in corso incontri con le strutture di Neuro Psichiatria Infanzia e Adolescenza delle Asl e con i Centri privati accreditati per individuare ulteriori azioni di potenziamento aggiornando la delibera di Alisa 197/2018 che stabilisce i criteri di priorità per la presa in carico riabilitativa”.