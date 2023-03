“Tra ghiaccio e bicchieri”: ecco il nuovo libro del bartender ingauno Gabriele Palumbo

Albenga. Un viaggio nel tempo attraverso 21 cocktail e 21 storie. Un libro che racconta di distillati, personaggi ed ingredienti tra bar e città diverse. È tutto questo “Tra ghiaccio e bicchieri”, opera ideata e ‘mescolata’ dall’ingauno Gabriele Palumbo.

Bartender nato ad Albenga trent’anni fa, Palumbo è cresciuto a livello professionale in giro per il bel paese, tra formazione, brand e locali notturni. Prima frequenta l’istituto alberghiero, poi varie scuole con lo scopo di aumentare le sue conoscenze e trarre ispirazione non solo dal settore della ristorazione ma anche da altri mondi, come quello della musica o del cinema.

Curioso di culture straniere e non solo, oltre a svolgere il ruolo di bartender e bar manager, è formatore e brand Ambassador sempre nel mondo della miscelazione. Poi, tutto a un tratto un’idea: diffondere libri, e non solo, per far conoscere la mistica e prorompente cultura del cocktail.

La sua passione nasce quasi per caso, quando un’estate i suoi genitori lo invitano ad andare a lavorare per pagarsi la vacanza. Palumbo viene assunto in un bar e qui scopre quello che sarebbe diventato il suo mondo. Un mondo di liquidi e di gusto, di clienti e colleghi e, come lui stesso lo definisce, “palestra e palcoscenico della sua vita”.

Per raccontarla, Palumbo si è affidato a “Tra ghiaccio e bicchieri”, un libro che contiene 21 storie dislocate tra di loro, con un intento comune: emozionare. Non un semplice ricettario né un voluminoso romanzo, ma l’unione dei due, per leggere pagine di storie reali con una vena di fantasia ed imparare a realizzare i cocktail.

Il libro/ebook è acquistabile on line nelle maggiori piattaforme (Amazon, Feltrinelli, Mondadori).