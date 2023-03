Tra due mesi il Meeting Città di Savona: aprirà la stagione internazionale dell’atletica in Italia

Savona. Tra due mesi il Meeting Internazionale Città di Savona avrà come sempre un “menù” per palati fini. L’edizione numero dodici della più importante vetrina atletica della Liguria, organizzata dall’Atletica Savona con la collaborazione del CUS Genova, è in programma per mercoledì 24 maggio. Avrà l’onore non solo di far parte ancora del Continental Tour Challenger World Athletics e del “Progetto Meeting FIDAL” ma soprattutto di aprire la stagione internazionale dell’atletica in Italia con grandi gare, grandi partner, un trofeo abbinato a ogni specialità e la diretta Rai Sport.

Il meeting della Fontanassa ricorderà un grande tecnico savonese come Giulio Ottolia: a lui sono dedicati i 100 metri maschili e femminili, specialità che da sempre regalano prestazioni d’eccellenza a Savona.

A un altro grande allenatore come Elio Locatelli, già direttore tecnico azzurro scomparso nel 2019, sono dedicati due salti in estensione: il triplo femminile e il lungo maschile, che rientrerà nel programma del meeting. Nell’happening della Fontanassa andrà in scena anche l’11esima edizione del Trofeo Gin Siccardo, abbinato agli 800 metri femminili. Prima volta invece per il Trofeo Unione Industriale Savona che andrà a celebrare i migliori del peso maschile e dei 400m ostacoli femminili. “Esordisce” a Savona anche il Trofeo ESI, previsto per i 400m piani maschili e femminili. Alle gare dei 110m ostacoli, dei 200m maschili e femminili è abbinato il quinto Trofeo Fondazione De Mari. L’Università di Genova celebrerà infine il top dei 100m ostacoli femminili, dei 400m ostacoli maschili e dei 100m Paralimpici femminili con il Trofeo UniGe.

Nel 2022 l’evento savonese, scalando le classifiche mondiali, si è piazzato al 43esimo posto nella graduatoria dei meeting di World Athletics (27esimo in Europa): la macchina organizzativa sta già lavorando a pieno ritmo per allestire un cast d’eccellenza nelle 15 specialità previste il 24 maggio.

Il Meeting Internazionale Città di Savona si svolge con il sostegno di: Regione Liguria, Comune di Savona, Fondazione Agostino De Mari, Università di Genova, Unione Industriale Savona e FIDAL. Main Sponsor: ESI, Mondo, Futura Mask, Transmare, BCC Pianfei, Wintecare, Italtende Del Grande, Lions Savona Torretta, Sportissimo e Sporting Savona.

Per ulteriori informazioni è disponibile il sito www.meetingsavona.com.