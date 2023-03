Tpl Linea, i sindacati: “L’azienda non ostacoli la nomina dell’addetto alla sicurezza”

Savona. “Capita a Savona, che un organizzazione sindacale debba sostituire un RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), e lo debba nominare nel settore in cui purtroppo un mese fa un lavoratore ha perso la vita e dove il vecchio RLS provato dalla situazione ha dato le dimissioni. Capita però di avere a che fare con la dirigenza di Tpl Linea, che non vuole accettare le dimissioni da Aspp dell’RLS subentrante (ovvero il primo dei non eletti alle elezioni RSU), visto che i ruoli non sono compatibili”. Lo dichiarano le segreterie di Filt Cgil, Faisa, Ugl e Sial Cobas.

“Le organizzazioni sindacali e l’RLS – proseguono i sindacati – volendo avere un rapporto costruttivo con la controparte chiedado semplicemente all’azienda di agire in tempi brevi alla nomina dì un ASPP (Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione) onde evitare che il ruolo di RLS resti scoperto per troppo tempo”.

“La risposta a tale richiesta è avvenuta un minuto dopo la pubblicazione dì un comunicato stampa dove alcune organizzazioni sindacali chiedono dì non prorogare più il mandato all’attuale dirigenza di Tpl Linea e che la risposta sia la richiesta di una nomina di un altro RLS (ci chiediamo se vorrebbero anche sceglierlo loro). Tutto questo ovviamente capita, casualmente, in un azienda in cui come già denunciato da anni la situazione della sicurezza è precaria, chissà come mai?”