TPL Linea, assemblea dei soci per il via libera al contratto di servizio e l’affidamento in house

Provincia. E’ attesa per la giornata di domani, venerdì 17 marzo, il via libera da parte dell’assemblea dei soci alla firma del contratto di servizio per l’affidamento in house del servizio di trasporto pubblico locale a TPL Linea, con l’azienda di trasporto savonese impegnata da tempo negli atti formali e di carattere tecnico per completare la procedura e l’iter, che attendeva gli adempimenti della Provincia di Savona e, quindi, l’ultimo passaggio con gli enti locali soci.

La firma è l’ultimo step, dopo che da Anac non è arrivato nessun pronunciamento in merito alla documentazione sull’house providing. Tuttavia a intrecciarsi con l’appuntamento assembleare arriva la questione del bilancio e la presa di posizione di Palazzo Sisto: “Abbiamo appreso della delibera adottata nella giornata di ieri dal CdA di TPL Linea che ha previsto di avvalersi della proroga del termine per l’approvazione del documento economico-finanziario che era all’ordine del giorno” afferma oggi Silvio Auxilia, assessore alle Partecipate del Comune di Savona.

“Prendiamo atto di questa scelta, di cui ancora non conosciamo formalmente le motivazioni”.

“La nostra amministrazione ha sempre ritenuto importante arrivare all’approvazione del bilancio entro i termini previsti dalla legge (e cioè entro il 30/04) poiché, come spesso affermato, TPL, anche a fronte dell’affidamento in house, dovrà procedere ad una revisione organizzativa, di cui dovrà occuparsi il prossimo Cda, ed è evidente che prima ciò accade, meglio è”.

“Peraltro abbiamo appreso che ciò sarebbe dipeso anche da un ritardo della Provincia, il che, se confermato, sarebbe molto grave” conclude l’assessore savonese.

Secondo quanto appreso, il rinvio avrebbe in realtà solo un aspetto di carattere formale e tecnico, in quanto, come da sua prerogativa, il Cda potrebbe optare anche sui 180 giorni disponibili (non 120 giorni) per approvare il suo consuntivo, dunque con una possibile scadenza a giugno prossimo: la proroga, inoltre, non andrà ad incidere sul percorso di affidamento in house e la nuova governance del settore.