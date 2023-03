Tovo, le mamme dell’asilo: “Un pannello staccato impedisce ai bimbi di accedere al giardino, quando la sistemazione?”

Tovo San Giacomo. “Il fatto che la situazione non sia ancora stata risolta crea un problema dal punto di vista della sicurezza, visto che le uscite di sicurezza danno sul giardino, e impedisce ai bambini di poter giocare all’aria aperta”. Così le mamme dei bimbi dell’asilo di Tovo San Giacomo.

A scatenare le “ire” delle mamme quanto accaduto il 28 febbraio scorso: “A causa del forte vento, un pannello fotovoltaico si è staccato. Alle8.30 noi mamme abbiamo chiamato subito il Comune ed il sindaco Alessandro Oddo; non avendo visto alcun intervento tempestivo da parte loro, alle 11.30 abbiamo chiamato i vigili del fuoco. Non potendo rimuovere il pannello (perché, come spiegato dagli stessi vigili del fuoco e poi dall’ufficio tecnico del Comune e da un operatore, è compito del Comune e della società che si occupa della manutenzione) i vigili del fuoco hanno chiuso l’area del giardino. Che non è solo una porta di accesso alle sezioni, ma anche un’uscita di sicurezza con tanto di porte antipanico”.

A quanto pare, nonostante siano passati ormai due settimane, la situazione non è ancora stata risolta: “Come al solito i bambini sono i soli a pagare le conseguenze dei ‘tempi burocratici’. In attesa della sistemazione, non possono utilizzare il giardino ma so obbligati a rimanere nelle loro classi. Per quanto ancora? Tra l’altro un episodio simile si era già verificato nel 2019, quindi non è la prima volta che questi pannelli hanno problemi del genere. Speriamo che Comune e ditta possano stringere i tempi”.

Immediata la replica del sindaco Alessandro Oddo: “In prima istanza, non è affatto vero che il Comune non si è attivato: dopo aver ricevuto le prime segnalazioni, infatti, un operaio comunale si è subito recato all’asilo, ha informato l’ufficio tecnico il quale ha chiesto l’intervento della ditta incaricata. L’amministrazione è stata ed è ancora adesso in contatto diretto, continuo e costante con l’istituto comprensivo, che è informato di ogni passaggio”.

“Detto questo, come concordato con l’istituto comprensivo, nella giornata di domani la ditta interverrà per rimuovere le parti messe in sicurezza dai vigili del fuoco. Ciò consentirà di avviare l’iter per la rimozione dell’interdizione degli spazi esterni stabilita proprio dai vigili del fuoco. Le alternative al giardino, comunque, non mancavano: “Come comunicato dalla direttrisce scolastica a tutti i genitori e le insegnanti e in accordo con l’amministrazione comunale, in caso di necessità didattiche i bambini possono recarsi al giardino Baden Powell, che dista soli 150 metri dalla scuola. Ed è falso e grave affermare che ci sia un problema di sicurezza: il portone del piano superiore della scuola, infatti, consente l’uscita di 150 bambini. E l’asilo ha solo 58 alunni”.

“Dopo solo nove giorni dall’accaduto si è posto rimedio ad una situazione causata da un vento fortissio che, sul nostro territorio, ha causato la caduta di alberi e pali della luce. Come sanno anche i bambini dell’asilo, tutto e subito è impossibile averlo. Stupisce la volontà di qualcuno di voler mettere zizzania: alla faccia del Patto di Comunità sottiscritto da istituto comprensivo, Comuni di Pietra, Borgio, Tovo, Giustenice e Magliolo e famiglie per incentivare collaborazione e partecipazione alla vita della scuola”.