Toti dal ministro Schillaci: confermato il nuovo monoblocco del Santa Corona

Pietra Ligure. La conferma oggi durante l‘incontro tra il presidente della Regione Giovanni Toti, l’assessore regionale Angelo Gratarola e il ministro alla Salute Orazio Schillaci: il nuovo monoblocco del Santa Corona si farà e rientra nella programmazione di edilizia sanitaria per la Liguria.

La Regione Liguria aveva previsto lo stanziamento da ben 60 milioni di euro per la riqualificazione strutturale del nosocomio pietrese, Dea di II livello. Altri 85 milioni di euro sono stati messi a disposizione dai programmi Inail che consentono di contribuire alla realizzazione di opere pubbliche di interesse sanitario (secondo il Dpcm del 4 febbraio 2021).

L’ospedale verrà totalmente riqualificato nell’ambito di un vero e proprio nuovo complesso sanitario, più funzionale e aggregato. Lo stesso Toti era venuto a Pietra Ligure nell’ambito di un Consiglio comunale aperto che ha fatto seguito ad un ordine del giorno congiunto dei vari comuni del ponente savonese.

Inoltre, gli indirizzi programmatori in materia di ristrutturazione sanitaria e ammodernamento tecnologico per il Santa Corona erano stati stabiliti con delibera del Cipe: un iter amministrativo e progettuale già avviato, una procedura che ora trova riscontro nella imminente pianificazione in materia.

La stessa Asl 2 aveva sviluppato una progettazione, comprensiva di fattibilità tenico-finanziaria, inviando tutta la documentazione al Cipe proprio per l’ammissione al finanziamento.

“Un colloquio proficuo nel quale il Governo ha confermato la volontà di sostenere gli importanti investimenti per gli interventi epocali che modernizzeranno la nostra sanità una volta per tutte – dichiara il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – rendendola davvero più efficace e più efficiente per gli anni a venire”.

Da parte di Regione e del Ministero è stata rinnovata la volontà di avviare i lavori nel più breve tempo possibile.

L’incontro è stato anche l’occasione per discutere delle problematiche di carenza del personale sulle quali, si è appreso, è in corso un approfondimento di carattere nazionale.