Toti ad Albenga per l’inaugurazione di Esselunga, M5S: “Presente per tagliare nastri, mai un confronto sulla sanità”

Albenga. “Non è sicuramente una priorità per i cittadini ingauni e dei paesi limitrofi, l’apertura di un nuovo supermercato. Le necessità vere sono ben altre e ben più importanti, con il diritto alla salute in cima alla lista. Sono anni che l’Ospedale di Albenga subisce un continuo processo di depotenziamento e non ha più un vero pronto soccorso. Ora pare che nel nuovo piano socio sanitario, che dovrebbe vedere la luce a breve, sia prevista l’apertura di un PPI per 12 ore, aumentate a 24 nel periodo estivo, in cui visto il grande afflusso di turisti, aumentano le criticità, anche se un vero e proprio Pronto soccorso sembra proprio un ‘miraggio'”. Lo dichiara Stefania Scarone, coordinatrice del Movimento Cinque Stelle provinciale.

Polemica sulla presenza del governatore al taglio del nastro: “Apprendiamo che il presidente Giovanni Toti sarà presente ad Albenga, all’inaugurazione del supermercato Esselunga, il quale insisterà su una zona in cui sono presenti già parecchi altri marchi; è peraltro noto il suo impegno a far sbarcare in Liguria il marchio Esselunga, il quale dopo le aperture di Genova e di La Spezia, riesce ad approdare a ponente. Ci chiediamo quale sia la ragione per cui il Governatore, che si spende sempre quando ci sono da tagliare dei nastri, non si sia mai sottoposto a nessun tipo di confronto con i cittadini liguri, per quanto riguarda la sanità, neppure quando era assessore competente”.

E conclude: “Evidentemente il Governatore ha una diversa scala delle ‘priorità’ che privilegia gli interessi degli imprenditori, a discapito di quelli dei cittadini liguri, pur dovendo tutelare i loro diritti, in primis quello alla salute, sancito peraltro dalla Costituzione”.