Torna “Prime Minister”, la scuola di politica per giovani donne

Loano. Esistono tante ragazze brillanti, intelligenti, interessate alle dinamiche che governano la società, altruiste, sensibili e desiderose di contribuire attivamente alla costruzione di un mondo migliore. Tante giovani donne che si oppongono alle disparità di genere e che reclamano il loro diritto a ricoprire ruoli chiave nelle istituzioni, nelle aziende, nella politica senza che il loro essere donne sia penalizzante per la loro carriera o, peggio ancora, per la loro credibilità professionale.

Per loro Prime Minister ha creato una scuola di politica, apartitica e gratuita, che mira a fornire le basi e gli strumenti per iniziare un percorso che le porti a diventare le leader di domani.

Dieci giornate, cadenzate mensilmente, durante le quali attraverso l’incontro con esponenti del mondo politico, istituzionale, imprenditoriale, culturale, scientifico e testimonial, progetti di gruppo, confronti su temi di attualità, si promuoverà la loro crescita personale e potranno prendere coscienza del loro valore e delle loro potenzialità.

“Il mondo femminile è una ricchezza ancora troppo poco valorizzata nostra società – dichiara Elisabetta Garassini, vice presidente di Fondazione Color Your Life-William Salice – Vecchi pregiudizi e stereotipi vogliono le donne inadatte per certi lavori o certi ruoli, e sono così radicati che talvolta le donne stesse si sentano ‘rivoluzionarie’ a voler intraprendere percorsi lavorativi comunemente considerati “maschili”.

“La collaborazione di Color Your Life con Prime Minister è nata e continua proprio dalla volontà di dare l’opportunità a trenta giovani donne di scoprire il proprio valore, ed arricchirle con una base di informazioni che stimolino e rinforzino in loro la volontà di essere protagoniste della società – prosegue Garassini – La passata edizione, la prima nel nostro territorio, si è rivelata molto entusiasmante e proficua. Ricca di incontri con figure femminili e maschili di rilievo e densa di confronto fra le ragazze su temi sociali, ambientali ed economici. Per l’edizione 2023 stiamo lavorando per rendere l’esperienza delle ragazze che parteciperanno ricca di soddisfazioni.”

Sabato 1° aprile la dottoressa Graziella Cavanna, psicologa e psicoterapeuta, darà inizio al ciclo di incontri interfacciandosi con le ragazze sul tema “Io e le mie emozioni: per andare oltre la violenza”. Sarà un’occasione per imparare ad ascoltarsi ed acquisire maggior consapevolezza di sé.