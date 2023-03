Torna la Milano-Sanremo, ecco tutte le chiusure nel savonese per sabato 18 marzo: stop all’Aurelia, modifiche alle linee bus

Savona. Torna come da tradizione nel savonese la Milano-Sanremo, una delle più importanti corse ciclistiche a livello internazionale. L’edizione 2023 della Classicissima, in programma domani (sabato 18 marzo), partirà da Abbiategrasso, alle porte di Milano, per concludersi sul tradizionale traguardo di Via Roma a Sanremo dopo 294 km. Il percorso sarà diverso nei primi 30 km, e si ricongiungerà a quello originale a Pavia.

Sul nostro territorio, lo spettacolo del “gruppone” (quest’anno partecipano 175 corridori) riguarderà l’Aurelia. Il passaggio nella provincia di Savona dovrebbe iniziare poco dopo le 14 a Varazze: dipenderà ovviamente dalla velocità a cui staranno procedendo i corridori, che potrebbero raggiungerla tra le 14.10 e le 14.35. Da Varazze i corridori transiteranno lungo tutta la Riviera – Celle Ligure, Albisola Superiore, Albissola Marina, Savona, Vado Ligure, Bergeggi, Spotorno, Noli, Finale Ligure, Borgio Verezzi, Pietra Ligure, Loano, Borghetto Santo Spirito, Ceriale, Albenga, Alassio, Laigueglia – fino ad Andora, dove il passaggio è previsto tra le 15.41 e le 16.14.

Per permettere lo svolgimento della gara, ovviamente, la prefettura di Savona ha disposto la sospensione temporanea della circolazione di qualsiasi veicolo, in entrambi i sensi di marcia, lungo le strade di competenza, nell’ambito del percorso, durante il transito dei concorrenti e comunque per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione. La sospensione della circolazione o la limitazione della stessa potrà iniziare al massimo 45 minuti prima del passaggio della corsa alla media più veloce, e terminerà nel momento in cui passerà il veicolo recante il cartello mobile indicante “fine gara ciclistica”.

A Savona città – dove già al mattino alcune strade vedranno temporanee chiusure per il passaggio della tradizionale processione verso il Santuario – la corsa passerà in corso Mazzini, via Montenotte, corso Colombo, corso Vittorio Veneto, via Nizza e via Aurelia. Il transito dei ciclisti è previsto in corso Vittorio Veneto tra le 14.25 e le 14.51: la chiusura dell’Aurelia quindi potrà scattare a partire dalle 13.40.

A Spotorno l’Aurelia potrà chiudere a partire dalle 13.56, a Finale Ligure dalle 14.12, a Loano dalle 14.23, ad Albenga dalle 14.36.

Inevitabili anche ripercussioni sulle linee litoranee urbane e extraurbane dei bus di Tpl Linea. L’azienda di trasporto savonese comunica che “potranno verificarsi momentanee variazioni al servizio legate alla sospensione del traffico veicolare sulle strade interessare al transito della competizione sportiva. Il personale dell’azienda di trasporto savonese dovrà attenersi alle indicazioni fornite dagli organi preposti alla gestione della viabilità”. Le modifiche rispetto al regolare passaggio dei bus riguarderanno tutti i Comuni della riviera.