Torna il rischio valanghe, allerta gialla in Liguria e nel savonese

Liguria. Prosegue la fase di allerta per valanghe per la Liguria: oggi nuovo avviso di Arpal sulla situazione dei sotto-settori territoriali interessati, ovvero il fronte appenninico e le alture alpine e montuose.

Per DOMANI SABATO 4 MARZO ALLERTA GIALLA per il sotto-settore ALPI LIGURI SUD.

DOPODOMANI DOMENICA 5 E LUNEDI’ 6 MARZO ALLERTA GIALLA PER ENTRAMBI I SETTORI (ALPI LIGURI SUD, APPENNINO LIGURE).

“Ricordiamo che il meccanismo prevede che, sulla base dei livelli di pericolo previsti nel Bollettino Neve Valanghe redatto dal Centro Settore Meteomont del Comando Regione Carabinieri Forestale Liguria (individuato dal Dipartimento della Protezione Civile quale Centro di competenza in materia nivologica e valanghiva) con il quale viene effettuato un costante confronto, il CFMI-PC di Arpal emetta i corrispondenti livelli di criticità/allerta valanghe secondo un automatismo concordato fra gli enti coinvolti” afferma Arpal nella nota di aggiornamento.

Sono 41 i comuni montani o dell’entroterra, da Ponente a Levante, classificati come a rischio, cioè in cui esistono infrastrutture esposte in caso di valanga. Sono invece 57 quelli in cui sussiste un pericolo valanghe, un livello di pericolosità inferiore rispetto al rischio.

I comuni a rischio si trovano nell’Imperiese, nel settore Alpi Liguri sud, nel Savonese (Alpi Liguri sud e Appennino Ligure), nel Genovesato e nello Spezzino (Appennino Ligure).