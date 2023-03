Albenga. Torna “Albenga in Scienza 2023”, l’evento che unisce scienza, tecnologia e divulgazione (in pieno rispetto Stem) organizzato dal liceo “Giordano Bruno” con il patrocinio del Comune di Albenga. La manifestazione giunge quest’anno alla sua settima edizione.

Afferma la dirigente scolastica Simonetta Barile: “Dal 22 al 24 marzo 2023 apriremo il nostro liceo alla comunità. Prevediamo una partecipazione di più di 2000 persone, tra studenti, docenti, professionisti, famiglie, appassionati del mondo della scienza e la cittadinanza. Le STEM sono diventate sempre più importanti negli ultimi anni, in quanto la tecnologia e l’innovazione hanno assunto un ruolo sempre più centrale nella vita quotidiana delle persone e delle imprese. L’obiettivo dell’evento è quello di promuovere la cultura scientifica, coinvolgendo i partecipanti e la cittadinanza in attività e laboratori interattivi, che metteranno in evidenza scoperte ed esperimenti in ambito fisico, biologico, informatico, astrofisico e medico. Per partecipare alle visite guidate nei laboratori basterà consultare il nostro sito e prenotarsi inviando una mail ad albengainscienza@liceogbruno.edu.it”.

“Sarà possibile fare esperienze di vario genere dal coding, alle illusioni ottiche, alla chimica in cucina, alla fisica, guidati dagli studenti del liceo Bruno. Infatti, i nostri studenti saranno i protagonisti assoluti dei laboratori che li vedranno impegnati per tre giorni nel ruolo di divulgatori scientifici e di docenti per tutti coloro che parteciperanno all’evento. Albenga in Scienza 2023 non è solo un’occasione per imparare e divertirsi: l’evento si pone anche l’obiettivo di favorire il dialogo tra scienza e società, mettendo in evidenza il valore e l’importanza della ricerca scientifica per lo sviluppo della conoscenza e della cultura ed offrire l’opportunità per creare una rete di contatti e di collaborazioni tra studenti, ricercatori, professionisti e aziende del settore.”

Conclude la professoressa Donatella Arnaldi, referente del progetto: “Grazie anche alle collaborazioni con l’associazione Festival della Scienza di Genova, il Gruppo Astrofili Volontari Ingauno e CampuStore, promette di essere un’esperienza unica e coinvolgente per tutti coloro che parteciperanno. Albenga in Scienza 2023 è quindi un evento da non perdere per chiunque sia interessato al mondo della scienza, della tecnologia, della divulgazione scientifica o anche solo per i più curiosi”.