Tiro con l’arco, Matilde Ziglioli e Mattia De Franco ai campionati italiani di Rimini

Savona. Weekend lungo per il tiro con l’arco: in questi giorni si stanno disputando i campionati italiani targa indoor a Rimini. Per gli Arcieri Granatieri buoni risultati: sulla linea di tiro per la società savonese Matilde Ziglioli e Mattia De Franco.

Matilde ha gareggiato giovedì nella specialità arco nudo. Dopo una partenza non entusiasmante dovuta alla tensione del momento, si è ripresa alla grande chiudendo un’ottima seconda parte. Alla fine, è arrivata tredicesima nella sua categoria con 385 punti.

Mattia, invece, ha gareggiato sabato mattina con l’arco olimpico. Per lui un’ottima gara: nonostante qualche piccolo errore, nella seconda parte è riuscito a recuperare ancora una posizione terminando ventiseiesimo nella sua categoria con 472 punti. Fondamentale l’atteggiamento di gara: dopo un attimo di sconforto, si è ripreso all’istante andando in crescendo.

Buone nuove quindi dal padiglione ovest del Rimini Fiera. E ora non resta altro che darci dentro e puntare al giallo, i campionati tarda outdoor li attendono.