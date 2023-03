Tecnologie digitali nella filiera agroalimentare, negli Its liguri un nuovo corso per la formazione professionale

Liguria. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Formazione Marco Scajola, ha deliberato l’inserimento nel piano biennale degli ITS (percorsi di Istruzione Tecnica Superiore), di un nuovo corso per formare figure professionali altamente specializzate, per l’utilizzo e l’applicazione delle tecnologie digitali nella filiera agroalimentare che verrà realizzato dalla ITS Accademy – Accademia Ligure Agroalimentare di Imperia.

Grazie a questo percorso formativo sarà possibile aumentarne la competitività, l’efficienza e contribuire, attraverso la preparazione e individuazione di Tecnici specializzati, ad accompagnare il settore agroalimentare e le imprese della filiera nella transazione digitale.

“Il nuovo percorso formativo è stato inserito in base alla richiesta esplicita delle aziende della filiera agroalimentare del territorio, che necessitano di figure professionali che le accompagnino nel percorso di transizione digitale, fondamentale per aumentarne la competitività sul mercato – commenta l’assessore Scajola – Una grande opportunità per i nostri giovani che potranno formarsi gratuitamente ed avere delle ottime possibilità di inserimento nel mercato del lavoro in un settore trainante dell’economia dell’imperiese. Il dialogo costante con il tessuto imprenditoriale ligure è fondamentale per realizzare percorsi capaci di formare figure professionali richieste dalle imprese, creando un volano positivo di crescita di tutto il territorio”.

“Ringrazio l’assessore Marco Scajola che ha accolto favorevolmente la nostra richiesta – commenta il presidente della Fondazione ITS Accademy Enrico Zerioli – Il nuovo percorso formativo è fondamentale per le aziende del comparto agricolo e agroalimentare del nostro territorio, che ne hanno fatto richiesta esplicita. Il mercato richiede una vera e propria ‘chiamata alle armi’ alla tecnologia e le nostre imprese vogliono essere pronte ad accettare questa nuova sfida e avere una filiera 4.0, sempre più digitale, sostenibile e competitiva. Un ringraziamento anche agli uffici regionali che ci hanno accompagnato in questo percorso. Sono molto soddisfatto del risultato ottenuto, i nostri giovani avranno nuove opportunità, moderne e stimolanti sul nostro territorio”.