Tanti premi e borse di studio per i ballerini di Centro Danza Savona al “Dance Art Turin”

Savona. Il Centro Danza Savona, diretto da Alessandra Schirripa, vince numerosi premi e borse di studio al Concorso “Dance Art Turin” al Teatro Alfieri di Asti.

La prestigiosa giuria internazionale era composta da: Cristina Caso (European School of Ballet Amterdam), Nicola Biasutti (John Cranko Schule Stoccarda), Marie PreuBler (Iwanson, Monaco di Bavier), Michele Merola (MMContemporary Dance Reggio Emilia) e Francesco Curci (Pole National Danse Rosella Hightower Cannes).

Ecco i premi assegnati ai giovani danzatori savonesi. Per la Danza Classica primo premio Solisti Junior ad Alessia Incorvaia “Grand Pas Classique” e terzo premio a Carlotta Tenti con “Harlequinade”. Per la Danza Contemporanea: secondo premio Solisti Junior a Giacomo Cerro “Ellis”; terzo premio ad Alessia Incorvaia “An die:::”; primo premio Solisti Senior Bakit Zerilli con “Waiting for…”; primo premio Duo Senior Giacomo Cerro e Bakit Zerilli con “Manifesto for two”; secondo premio Gruppi Junior a “Di grazia e natura”, primo premio Gruppi Senior a “Manifesto”; secondo premio Composizione Coreografica “Ottoemezzo”.

Le coreografie di Danza Classica sono state curate da Ekaterina Desnitskaia, quelle di Danza Contemporanea e Composizione da Alessandra Schirripa.

La giuria ha inoltre assegnato prestigiose borse di studio per scuole italiane e all’estero fra cui: Iwanson, Monaco di Baviera Pole National Superieur de Dance Rosella Hightower, Cannes MMContemporary dance Company, Reggio Emilia “Artfest 23”, Venosa “Contemporary Intensive Winter 23, Milano “Alpi in Danza 23” Lavanderia a Vapore, Collegno.