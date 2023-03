Tamponamento sull’Aurelia a Ceriale, tre persone portate in ospedale tra cui un bimbo di 16 mesi

Ceriale. Tamponamento questo pomeriggio a Ceriale, lungo la via Aurelia, intorno alle 15.15. Il bilancio è di 3 persone soccorse e trasportate in ospedale. Si tratta di un bimbo di 16 mesi e della sua mamma che si trovavano su un’autovettura e di un uomo di 35 anni che si trovava a bordo in un altro mezzo.

Partita la chiamata al 112 sono subito intervenute tre ambulanze, una della croce bianca di Albenga, una della croce bianca di Borghetto e una di Pietra Soccorso.

Dopo le prime cure sul posto da parte del personale sanitario, i tre feriti sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Fortunatamente non sono in pericolo di vita.

La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi sul luogo del sinistro stradale.