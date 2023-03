Superbonus, Cgil e Uil in piazza: “Sì per le famiglie con Isee fino a 30 mila euro”

Liguria. In occasione della mobilitazione nazionale dell’edilizia dal titolo “Fai la cosa buona” che si terrà a Torino il 1 aprile 2023, organizzata da Feneal Uil e Fillea Cgil, dalla Liguria è prevista la partenza di diversi pullman: non mancherà anche la delegazione savonese dei due sindacati di categoria.

Torino, Roma, Napoli, Palermo e Cagliari saranno le piazze dalle quali i sindacati lanceranno le loro proposte: “Rispetto al provvedimento del Superbonus mantenere la cessione dei crediti per le famiglie con Isee fino a 30 mila euro, per i condomini periferici e per le case popolari”, il messaggio lanciato dalle organizzazione sindacali dopo le ripercussioni sulle imprese e i lavoratori del comparto edile per lo stop alla misura dei crediti agevolati.

“Attuare politiche industriali stabili e strutturali per la rigenerazione delle città riducendo l’inquinamento e gli sprechi energetici”, è l’altra richiesta che sarà avanzata in merito al necessario processo di ammodernamento del patrimonio edilizio e immobiliare.

“Garantire qualità del lavoro e delle imprese rispettando il Contratto Nazionale edile vietando infiniti subappalti. Su questo punto e, alla luce dell’avvio dei grandi cantieri legati al Pnrr, gli edili contrastano fortemente l’ulteriore manomissione del codice degli appalti da parte del Governo”.