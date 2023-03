Super Next Gen, all’Hanbury Tennis Club di Alassio la prima tappa del circuito FIT con 300 partecipanti

Alassio. E’ entrato nelle fasi finali sui campi in terra rossa dell’Hanbury Tennis Club Alassio il torneo Super Next Gen, la novità della Federazione Italiana Tennis riservata alle categorie Under 16 e Under 18 maschili e femminili.

Circa trecento i ragazzi e le ragazze iscritte che da domenica scorsa si affrontano sugli storici campi del club alassino coordinati dal Giudice di gara Vincenzo Sasso e dal direttore di gara Valerio Favi. Domenica 12 marzo si giocheranno le finali.

“Si tratta dei migliori giocatori e delle migliori giocatrici delle scuole tennis di tutto il Nord Ovest – spiega John Skordis, presidente dell’Hanbury Tennis Club – che si sono ritrovati ad Alassio per il concentramento di una delle cinque macroaree di tutto il territorio nazionale: Nord Est, Nord Ovest, Centro Nord, Centro Sud e Sud”.

“Il torneo è partito alla grande – prosegue Skordis – con più di 800 iscritti nelle prime cinque tappe su tutto il territorio italiano. L’Hanbury ha accolto i ragazzi e le ragazze provenienti da Liguria, Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta”

Alassio sta dunque ospitando la prima tappa del circuito che, per quanto riguarda il Nord Ovest, si sposterà al Vehementia Teennis Team di Lagnasco (CN) dal 5 al 16 aprile, e al Tennis Como dal 10 al 18 giugno​​.

Al termine della terza tappa verrà redatta una classifica per ogni macroarea. Il primo classificato di ogni macroarea riceverà una wild card nel tabellone principale in uno dei tornei internazionali ITF Under 18 che si disputano in Italia. Il secondo classificato di ogni macroarea riceverà una wild card nelle qualificazioni in uno dei tornei internazionali ITF Under 18 che si disputano in Italia.