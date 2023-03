Spotorno, messaggio di solidarietà al Festival del Vento: in volo l’aquilone dedicato alle donne iraniane

Spotorno. “Woman life freedom”, questo il messaggio comparso oggi, domenica 12 marzo, tra gli aquiloni protagonisti nella seconda giornata del 22esimo Festival del Vento a Spotorno. In mezzo a centinaia di colori e forme, ha preso il volo l’aquilone dedicato alle donne iraniane, con in coda le forbici e la ciocca di capelli simbolo della lotta di liberazione di queste coraggiose ragazze (e non solo).

L’iniziativa della ciocca di capelli – giunta ormai a livello globale – è nata come segno di solidarietà dopo la morte di Mahsa Amini, arrestata e uccisa perché dal velo le sfuggiva una ciocca di capelli.

L'aquilone

“L’aquilone, costruito da Sandro Macchi del 30 Kite club, fa volare in alto il messaggio di libertà delle donne iraniane – ha detto Giancarlo Gisotti, presidente del club che da oltre 20 anni organizza il Festival del vento -. Abbiamo sempre cercato di dare messaggi di solidarietà, pace e rispetto per i diritti umani, perché anche col naso all’insù e praticando uno sport pacifico inventato in Oriente oltre 2000 anni fa, si possono promuovere i diritti e le libertà. Ad esempio oggi, in questa stupenda giornata spensierata, soleggiata e ventosa, una gioia per gli aquilonisti, i laboratori per insegnare ai bambini a costruire e far volare gli aquiloni sono gestiti da Emergency. Ognuno di noi può portare un pezzettino di consapevolezza in tutto ciò che fa”.

Il 30 Kite Club è un’associazione no-profit ligure con base a Genova, che coordina sin dalle prime edizioni il Festival del Vento per conto del Comune di Spotorno. L’edizione del 2017 ha visto l’eccezionale partecipazione del BJKA il club aquilonistico di Pechino, quella del 2018 una delegazione di Kuala Lumpur e Kelantan, MALESIA e di Bali nel 2019 per arrivare al Giappone di quest’anno.