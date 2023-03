Spotorno, è Alessio Pelle il vincitore del Concorso di Eloquenza organizzato dal Lions Club

Spotorno. Sabato 4 marzo, nella nuova Sala Consiliare del Comune di Spotorno, si è svolto il “Concorso di eloquenza”, promosso dal Lions Club Spotorno, Noli, Bergeggi, Vezzi Portio e dal Distretto Lions 108ia3 e curata dal Lions Antonio Rovere, nella sua doppia veste di Referente del Concorso per conto del Club e del Distretto.

Questa XX edizione (la diciannovesima anche a livello Distrettuale) è stata soprannominata dagli organizzatori “Trofeo del Ventennale”, essendo stata organizzata per la prima volta nel 2003, da un’idea di Antonio Rovere, che aveva assistito ad una analoga manifestazione organizzata dal Lions Club gemello di Mougins.

La cosa era piaciuta anche agli altri soci del club spotornese, per cui, dopo un approfondimento e una prima definizione di regole e tabelle, grazie anche ai suggerimenti degli amici francesi, ci fu solo da scegliere una frase da proporre agli Istituti secondari di II grado del territorio. La frase scelta da proporre ai giovani studenti fu in quell’occasione “Nessun uomo è libero se non è padrone di sé stesso” del filosofo greco Epitteto.

“Cominciarono nei giorni successivi le selezioni degli studenti sulla base di conoscenze personali di alcuni insegnanti potenzialmente interessati o rivolgendosi a colleghi Presidi che diffusero il testo tra studenti e docenti, – ha spiegato lo stesso Rovere. – Non fu facile ma il risultato ci emozionò al punto che il Governatore Distrettuale del momento, l’albenganese Franco Maria Zunino mi propose di fare un passo avanti, nominandomi responsabile del Concorso a livello distrettuale e dall’anno successivo, ogni anno il tema fu proposto non solo nelle scuole savonesi ma in altre realtà territoriali”.

“Quest’anno, dopo ampia e approfondita discussione con i colleghi dell’area piemontese , la scelta, con il consenso del Governatore Distrettuale Claudio Sabattini, è caduta su un aforisma di Bob Dylan: ìEssere giovani vuol dire tenere aperto l’oblò della speranza, anche quando il mare è cattivo e il cielo si è stancato di essere azzurro'”.

Le selezioni hanno visto otto candidati al nastro di partenza, anche se all’ultimo minuto, per ragioni indipendenti dalla sua volontà, una delle candidate, Erika Ghiso del Liceo Calasanzio di Carcare, non ha potuto partecipare alla finalissima che ha avuto protagonisti sei studenti del Liceo Scientifico Orazio Grassi di Savona accompagnati dai professori Cipollone e Pastorino ed uno studente dell’Istituto Secondario di II grado Mazzini-Da Vinci accompagnato dalla professoressa Palone.

La tenzone ha avuto momenti di intensa e partecipata emozione: sette concorrenti preparati e convincenti, separati tra loro da pochissimi punti l’uno dall’altro. Alla fine, dopo le scrupolose e attente valutazioni dei cinque componenti la giuria, il Presidente del Lions Club organizzatore, Enrico Tassinari, il Lions Mauro Barberis Docente di Diritto all’Università di Trieste, giornalista e autore di numerose pubblicazioni, l’attore e doppiatore Lello Ceravolo, docente tra l’altro di un apprezzato Corso di dizione nell’ambito della Unitré del Golfo, il docente del Liceo di Albenga Alberto Cordone, che, non avendo quest’anno suoi studenti partecipanti, si è gentilmente prestato a valutare gli altri ragazzi e un fedelissimo del Concorso fin dalle sue origini, Roberto Roby Giannotti, giornalista, architetto-designer, insegnante, vignettista e organizzatore da 29 anni di SpotornoComics proprio a Spotorno.

Ha fatto gli onori di casa il Sindaco, Mattia Fiorini, che ha portato il saluto suo personale e dell’Amministrazione Comunale ed ha voluto assistere alle sette appassionate interpretazioni, facendo “i migliori auguri alla competizione” che “ha molto gradito”, auspicando che “venga ripresa anche negli anni successivi e anzi proponendo possibili ampliamenti della stessa”.

In chiusura del suo intervento, ha sollecitato i giovani e giovanissimi “a partecipare alla vita della Comunità in cui vivono e a proseguire nel cammino intrapreso con attenzione ai temi di attualità, non sottraendosi mai alle proprie responsabilità seguendo l’invito di Bob Dylan a non perdere mai la speranza”.

Il presidente di zona Alessandro Revello ha portato i saluti del Governatore Distrettuale, Claudio Sabattini, purtroppo assente per motivi di salute e “dispiaciutissimo, di non esserci, perché da sempre estimatore del Concorso”.

La socia del Lions francese, Annalia Aime, da cui è partita l’idea del concorso, ha portato i saluti ufficiali della Presidente del Lions le Cannet-Mougins, Patrizia Vento (il Club gemello avrà la sua selezione candidati eloquenti tra alcuni giorni – da considerare che in Francia il Concorso arriva addirittura alla finalissima nazionale a Parigi da oltre 30 anni).

Alla fine la gara è stata vinta da Alessio Pelle V Scientifico che ha ricevuto il Cicerone d’argento del Ventennale, un buono scuola di 250 euro e un attestato di merito, secondo classificato Giuseppe De Marco del Professionale Grafico Pubblicitario Mazzini che ha ricevuto un buono scuola da 150 euro e un attestato di merito di secondo grado, terza Giulia Gosio sempre dello Scientifico, classe 2 D che ha ricevuto un buono scuola di 100 euro e un attestato di merito di terzo livello.

A tutti gli altri partecipanti (Marco Mori, Matteo Vezzolla, Riccardo Romagnoli, tutti della Quinta Scientifico e a Mattia Grassi della 2 D) un attestato di partecipazione e un gadget personalizzato, che è andato anche a tutti i componenti la giuria, ai docenti e al Sindaco per la sua cortese accoglienza. In attesa delle altre selezioni, il verdetto sul vincitore a livello distrettuale è rimandato alla imminente primavera.