Spotornese, è la giornata del big match contro il Multedo. Lasio: “Aria positiva, l’ambiente è in netta crescita”

Spotorno. Oggi pomeriggio presso lo stadio “Ferruccio Chittolina” Spotornese e Multedo si sfideranno in occasione della venticinquesima giornata del campionato di Prima Categoria (Girone B). Un risultato positivo permetterebbe alla squadra allenata da Federico Dorigo di conquistare aritmeticamente un piazzamento in zona playoff, un traguardo che coronerebbe al meglio l’esaltante stagione vissuta dai biancazzurri.

A presentare il match odierno è stato Luca Lasio, direttore sportivo della Spotornese il quale ha dichiarato: “Si respira un’aria positiva, come è risaputo siamo partiti per salvarci in tranquillità. Ora invece stiamo coltivando un sogno un po’ come l’anno scorso quando è stata creata la squadra. Speriamo di riuscire a centrare i playoff già oggi, non sarà facile ma abbiamo sicuramente gli elementi per provarci”.

In seguito l’intervistato ha sottolineato l’importanza della spinta fornita dai “Drunkerz”, tifoseria organizzata sempre presente per sostenere il sodalizio biancazzurro: “Loro sono il nostro ‘uomo in più’ perchè sia in casa che in trasferta ci hanno sempre dato una mano importante, anche a Masone erano una cinquantina. Tutto l’ambiente è in netta crescita, i risultati ci aiutano a lavorare positivamente così come la coesione creatasi tra squadra e società”.

Soddisfazione è emersa anche per lo stanziamento dei fondi (tramite l’approvazione da parte di Regione Liguria del Fondo Strategico Regionale) necessari per il restyling del campo sportivo “Siccardi” di Spotorno: “Siamo contenti per gli interventi annunciati. Sia il Comune che altre persone si sono adoperate per permettere che possa concretizzarsi un grande ritorno al ‘Siccardi’, aspettiamo con ansia che inizino i lavori. Sarebbe una manna dal cielo poter giocare in casa e non sempre in trasferta. Sarebbe una grande cosa per l’intero paese, potremmo contare sicuramente su un’affluenza ancora maggiore”.

Infine Lasio ha concluso affrontando il tema relativo all’impianto che il prossimo anno ospiterà la Spotornese per le gare casalinghe: “Il discorso campo è ancora tutto da definire, ora ci stiamo concentrando sul finale di campionato. Al termine della stagione ci confronteremo in società. Andremo a parlare con il Legino e vedremo se si potrà rinnovare l’accordo per il ‘Ruffinengo’. Ne approfitto per ringraziare i verdeblù (nelle figure di Carella e Tobia) per la consueta disponibilità.”