Spotornese batte Masone: play off a un passo, sogno doppia promozione alla portata

La rete di Carminati nel primo tempo e quelle di Bogarin e Intili nella ripresa consentono alla Spotornese di battere il Masone 3 a 0 e di issarsi al secondo posto in solitaria a quota 46, ora soltanto un clamoroso ribaltone potrebbe estromettere la squadra di Dorigo dagli spareggi per il salto di categoria. Senza esagerare con i calcoli, i biancazzurri dovrebbero perdere le due gare rimanenti e l’Albissole o la Vadese dovrebbero totalizzare 12 punti su 12 (da recuperare il match tra ceramisti e azzurrogranata). Al contempo, Masone e Pra’ FC dovrebbero fare entrambe almeno quattro punti e il Multedo cinque.

Una rapida risalita in classifica determinata da un girone di ritorno di livello, in cui gli unici passi falsi sono stati contro l’Olimpic e contro il Savona mentre spiccano l’acuto odierno e la vittoria contro la capolista Quiliano&Valleggia. Ora, la squadra è insieme al Multedo la più in forma tra quelle che ambiscono alla qualificazione play off, a fronte di un Pra’ FC e di un Masone in frenata costante.

La rosa a disposizione del duo Dorigo-Ferraro conta numerosi giocatori di categoria e in alcuni casi di categoria superiore. Non sorprende dunque la posizione ai vertici, ma resta il fatto di un risultato, la doppia promozione, che avrebbe dell’eclatante per una squadra senza campo proprio e tornata alla ribalta soltanto la stagione scorsa in Seconda Categoria. Una crescita repentina premiata dall’affetto di una tifoseria sempre vicina alla squadra che difficilmente si vede anche in categorie superiori.