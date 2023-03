Spiaggia “Amici del Mare”, la Polisportiva del Finale annuncia la riapertura per la nuova stagione estiva

Finale Ligure. Anche per la stagione estiva 2023, la Polisportiva del Finale gestirà in collaborazione con la Parrocchia di Finalpia la Spiaggia di beneficienza “Amici del Mare”. Sita in zona Finalpia, essa si trova circa a metà del tratto di mare compreso tra il molo e il Castelletto.

Nata dalla collaborazione tra la Parrocchia di N. S. Assunta e Giacomo e la Polisportiva del Finale nell’estate 2021, la spiaggia “Amici del Mare” apre sin da ora le iscrizioni per quella che sarà la sua terza stagione!

E’ una spiaggia riservata ai soci della Polisportiva del Finale, dove fare sport, giocare coi bambini, vivere momenti di relax per famiglie, proposta a tariffe agevolate, in modo da poter essere accessibile a tutti, aperta a residenti e non residenti.

Sarà fruibile dal 1° giugno al 15 settembre 2023, con possibilità di prenotare per una settimana, per il mese intero (giugno/ luglio/agosto), o per tutta la stagione.

Per informazioni sulle tariffe e per prenotare, potete scorrere fino in fondo alla pagina iniziale del nostro sito, (www.polisportivadelfinale.it) cliccare su MODULISTICA e aprire il modulo di iscrizione spiaggia per residenti o non residenti, o cliccare rispettivamente su uno dei seguenti link: RESIDENTI e NON RESIDENTI

Per l’invio dei moduli e/o ricevere ulteriori informazioni è possibile:

– scrivere una mail a segreteria@polisportivadelfinale.it

– telefonare al nostro numero 019-4508237, nell’orario di segreteria riportato di seguito

– inviare un messaggio WhatsApp al numero 379-2438883

– rivolgervi direttamente al nostro ufficio segreteria in Via Calice 18, presso il Palasport Alessia Berruti di Finale Ligure, (dal 1 giugno, sarà poi possibile richiedere le informazioni direttamente agli addetti che si trovano in spiaggia)

Novità di quest’anno, a disposizione dei soci della spiaggia, ci sarà la connessione Wifi!!

Vi aspettiamo!