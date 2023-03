Specie “aliena” pescata nel Tirreno: è un pesce istrice tropicale, pericoloso per l’uomo e per l’habitat del Mediterraneo

Liguria. Un esemplare di pesce istrice tropicale è stato ritrovato nel mar Tirreno. Si tratta di una temuta specie ‘aliena’ per i nostri mari, pericolosa per l’uomo ma anche e soprattutto per l’habitat del mar Mediterraneo.

Grazie alla segnalazione di un pescatore, i ricercatori Ispra hanno recuperato l’esemplare per analizzarlo. La segnalazione del ritrovamento è avvenuta grazie alla campagna “Attenti a quei 4!”, lanciata la scorsa estate da Ispra e IRBIM CNR per informare i cittadini sulla presenza nei nostri mari di pesci alieni potenzialmente pericolosi e il ritrovamento è stato certificato sulle cose del Lazio.

A seguito della segnalazione del pescatore, i ricercatori dell’Ispra sono intervenuti per recuperare l’esemplare e condurre un’analisi morfologica e molecolare al fine di identificarne la specie. Il Chilomycterus reticulatus, precedentemente segnalato solo una volta nel Mediterraneo lungo il litorale sardo dell’isola di Sant’Antioco nel 2008, è una specie subtropicale caratterizzata da un corpo gonfiabile ricoperto di grosse spine, denti fusi in placche e una caratteristica livrea maculata su dorso e pinne. Si nutre principalmente di ricci di mare e molluschi conchigliati.

Appartenente alla famiglia Diodontidae, la cui commercializzazione a scopo alimentare è vietata già dal 1992 a causa della possibilità di accumulare la tetrodotossina, sebbene in misura minore rispetto ai pesci palla della famiglia Tetraodontidae, l’esemplare individuato potrebbe essere giunto dallo Stretto di Gibilterra o essere stato rilasciato da acquari.

ISPRA e CNR-IRBIM ribadiscono l’importanza di non liberare specie esotiche vive negli ambienti naturali, limitarne le possibilità di fuga da ambienti confinati e segnalarne la presenza per acquisire una conoscenza più approfondita delle nuove specie esotiche che popolano i nostri mari, a partire da quelle potenzialmente pericolose che vengono illustrate dalla campagna “Attenti a quei 4”.