Spaccata in un negozio di agraria ad Albenga: ladri rompono la vetrina e rubano il fondo cassa

Albenga. Spaccata a “La Zunina”, negozio di agraria in via Dalmazia ad Albenga, dove questa notte si sono introdotti i ladri.

La proprietaria, Chiara Zunino, si è trovata la brutta sorpresa questa mattina, quando giunta sul posto ha trovato la vetrina spaccata.

Per entrare, i malviventi hanno tentato di scassinare la porta, ma non riuscendoci hanno utilizzato un grosso attrezzo in ferro (vedi foto) con il quale hanno rotto il vetro. L’oggetto è stato poi abbandonato all’interno del negozio.

Esiguo il loro bottino: dopo essersi impossessati del fondo cassa, hanno aperto il frigo e preso qualche birra, oltre ad alcuni dolciumi. “Hanno staccato anche i fili del computer – racconta la titolare – ma poi l’hanno lasciato qui, probabilmente perché si sono resi conto che è di poco valore. Rubare nel mio negozio è una cosa ardua, considerando che sono presenti tanti bancali e quindi sono difficili e pesanti da portare via”, usa l’ironia Chiara che ora dovrà fare i conti con le spese per riparare la vetrina. Oltre al danno, quindi la beffa.