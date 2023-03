Sold out al Chebello per la serata con Mattia Villardita: obiettivo raccogliere fondi per l’aula multisensoriale nelle scuole

Cairo Montenotte. Venerdì 3 marzo alle ore 20:30 presso il Teatro Chebello di Cairo Montenotte, ospite Mattia Villardita per la presentazione del libro “Io e Spider-man”.

Sarà una serata ricca di emozioni, musica e storie, si parlerà del progetto che ha dato vita alla canzone “Dalla stessa parte”, un progetto che parla di solidarietà, volontariato, senso di comunità, attenzione verso i più deboli. L’idea del progetto artistico nasce dal dottor Alberto Gaiero, primario di Pediatria al San Paolo, con la collaborazione di Mattia Villardita, Marco Francia e Alessandro Beltrame.

L’entrata sarà su offerta libera, il ricavato contribuirà all’acquisto di nuove attrezzature per l’aula multisensoriale presente alle scuola primaria di Cairo che permetterà di aiutare bambini con disabilità intellettive.

Durante la serata, condotta da Antonella Ottonelli e Paolo Scorzoni, saranno presenti con la loro musica Marco Francia, Igor Baldi, Roberto Fiello Rebuffello e il cantautore e musicista Emanuele Dabbono che è noto anche per essere autore e compositore di alcuni successi per e con Tiziano Ferro. Dabbono ha prodotto e arrangiato il brano “Dalla stessa parte “presente nel video girato a Cairo. La serata è sold out.