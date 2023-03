Soccer Borghetto, lo sfogo di Carparelli: “Chiudo la carriera se squalificato”

Ha destasto scalpore il post social di Marco Carparelli. L’attaccante conosciuto per i trascorsi nel Genoa, soprattutto, e nella Sampdoria che dal 2012 gioca nei campionati dilettantistici liguri ha palesato l’idea di appendere gli scarpini al chiodo. La causa scatenante è la possibile squalifica in cui potrebbe incorrere a seguito di un’ammonizione giudicata dal bomber ingiusta rimediata in occasione del match perso 1 a 0 contro la Sampierdarenese.

Scrive Carparelli: “Sono sei giornate che sono diffidato e sono sei giornate che mi faccio i c**i miei per non prendere l’ammonizione che mi manderebbe in squalifica. Nella partita di ieri Sampierdarenese – Soccer Borghetto l’arbitro Cesare Sandri di La Spezia, assistito da Santina Delfino di Genova e Francesco Cillo di Genova, dice di avermi ammonito in una circostanza dove io ero dalla parte opposta dell’accaduto“.

“Se giovedì rientro negli squalificati – scrive – e salto il derby con il Pietra Ligure, poso la mia amatissima borsa, e chiudo anticipatamente la mia carriera. Perché nella vita esser buoni va bene, ma co***ni mai”.