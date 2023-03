Albisola. Un weekend che non dimenticherà presto, quello appena passato, la giovanissima Leila Martinelli che, sabato 25 e domenica 26 marzo, è scesa in pista per le gare regionali Piemontesi di Slopestyle e di Big Air.

La gara si è tenuta a Prato Nevoso e la 13enne di Albisola ha brillato nella categoria ragazzi femminile.

Due le medaglie conquistate: un oro nel Slopestyle e un bronzo nel Big Air.