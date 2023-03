Sincro, pioggia di medaglie per Doria Nuoto Loano al Trofeo Piccole Donne

Loano. Domenica 12 marzo presso la piscina Lago Figoi di Genova si è svolto il secondo Trofeo Piccole Donne patrocinato dal Comune di Genova a sostegno delle vittime di abusi del centro antiviolenza Mascherona di Genova che combatte la violenza sulle Donne. Il Doria Nuoto Loano con le sue 50 atlete ha portato a casa molte medaglie e coppe ottenendo splendidi risultati.

Nella Categoria Baby sincro (le piccolissime new entry 2015 e 2016 allenate da Samantha Narice e Fabiana Velizzone) hanno ottenuto il primo (con Viglizzo, Sapone, Bertone, Cecere, Morganti, Murrizi) e il secondo posto (Tosetti, Cesio, Perri, Capostagno, Bianchi, Aschieri).

Per la Giovanissime seguite da Beatrice Bonifacini un buon terzo posto per il trio (Cuomo, Mendola, Farina). Primo posto per il singolo esordienti B Agata Pace e quinto posto per il doppio Emma Luna Cappelli e Greta Gallo. Mentre la squadra (Cappelli, Bassani, Grappiolo, Varaldo, Gallo, Giorgia, Attolini, Pace, Roccatagliata) nonostante i problemi acustici ha conquistato il terzo gradino del podio. Primo posto per la squadra esordienti A (Gattuso, Rebagliati, Carrara, Colman, Dall’o, Illiano) e coppa per il miglior esercizio della categoria.

Nella Categoria Ragazze terzo posto per il singolo di Maya Ordine e una bella doppietta con i doppi: primo posto per Matilde Marino e Beatrice Mino e secondo posto per Maya Ordine e Giorgia Zanoni. Secondo posto per la squadra (Marino, Mino, Ordine, Zanoni, Iorgaciov, Ghigliazza, Totaro, Renda) e sesto posto con un’ottima esecuzione per la seconda squadra (Rossi, Sigaudo, Audisio. Cascio. Viola. Burlando).

Le soddisfazione per il DN Loano non sono arrivate solo dal nuoto sincronizzato, ma anche dalla competizione Duathlon Sprint Santena (5km corsa – 20km bici – 2,5 corsa) a cui hanno partecipato Davide Menichelli e Daniele Moruzzi. Dopo una prima corsa all’inseguimento del primo gruppo, i due hanno recuperato terreno nella frazione di bici e concluso l’ultima frazione di corsa in 10º assoluto e 3º S1 Davide e 15º assoluto e 1º YB Daniele.