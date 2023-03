Siccità, stato di calamità atmosferica per la Liguria: il ministro Lollobrigida firma il decreto

Roma. E’ stato firmato oggi dal ministro Francesco Lollobrigida il decreto che pone per la Liguria l’esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi e che va quindi ad accogliere quanto richiesto dalla Regione Liguria per l’applicazione nei territori danneggiati a causa dello stato di siccità che da maggio a settembre dello scorso anno ha attanagliato la regione.

“La Liguria può contare sulla costante attenzione da parte del Governo Meloni e anche oggi il Ministro Lollobrigida ha dimostrato con i fatti che la tutela delle produzioni locali dalla siccità è al centro dell’azione dell’Esecutivo e non solo attraverso l’accessibilità al fondo nazionale di solidarietà, ma anche attraverso la recente sostituzione della cabina di regia proprio su questo tema” dichiara il commissario regionale del partito di Giorgia Meloni l’On. Matteo Rosso che conclude con i ringraziamenti al Ministro Lollobrigida ed a tutto il Governo per mantenere gli impegni presi.

Nel decreto, che sarà pubblicato nei prossimi giorni in G.U., è dichiarata l’esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi dovuti alla siccità per le provincie di Genova, Imperia, Savona e La Spezia, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102.