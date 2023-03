Siccità, chiesto incontro in Regione: “Sistemi di accumulo per l’approvigionamento idrico”

Liguria. Il perpetrare della siccità e la conseguente crisi idrica in cui versa l’intero territorio regionale continuano a preoccupare, e non poco. E’ l’agricoltura ad essere maggiormente coinvolta dalla situazione climatica che rischia di creare un nuovo contraccolpo per il sistema irriguo di coltivazioni e aree agricole.

Nell’ultima riunione della Cabina di regia sulla crisi idrica, tenutasi a Palazzo Chigi, si è parlato di un decreto legge sull’emergenza siccità e l’individuazione di un commissario nazionale fino al 31 dicembre 2023, con un incarico rinnovabile e con un perimetro molto circostanziato di competenze.

In particolare, si legge nella nota del Governo, “il commissario potrà agire sulle aree territoriali a rischio elevato e potrà sbloccare interventi di breve periodo come sfangamento e sghiaiamento degli invasi di raccolta delle acque, aumento della capacità degli invasi, gestione e utilizzo delle acque reflue, mediazione in caso di conflitti tra regioni ed enti locali in materia idrica, ricognizione del fabbisogno idrico nazionale. Sono in corso le valutazioni tecniche per formalizzare la soluzione definitiva”.

E in attesa delle misure nazionali, con la stagione estiva sempre più vicina, si alza il pressing anche nei confronti di Regione Liguria sul tema dell’approvigionamento idrico: “Attendiamo il nuovo decreto del governo così come le misure della Regione Liguria per affrontare il clima siccitoso, chi ha responsabilità di azione e gestione dei denari deve intervenire rapidamente, sia con risposte immediate su rete idrica e sistema irriguo quanto su progetti infrastrutturali di lungo periodo come vasche e invasi” aveva rimarcato il presidente provinciale Cia Savona Sandro Gagliolo.

E dalla Coldiretti: “In questo scenario, facendo riferimento a una prima comunicazione sulla necessaria costituzione di uno specifico tavolo di lavoro sull’argomento abbiamo provveduto a far pervenire agli assessori regionali all’Agricoltura, Alessandro Piana, e all’Ambiente e Tutela del territorio, Giacomo Raul Giampedrone, una comunicazione congiunta ufficiale per richiedere un momento di confronto tra le parti”.

“La situazione, che ormai da mesi vede la nostra Regione e l’Italia intera versare in grave difficoltà idrica a causa della mancanza di precipitazioni e dell’inesistenza di infrastrutture – spiegano il presidente di Coldiretti Liguria, Gianluca Boeri, e il delegato confederale, Bruno Rivarossa – è ormai divenuta insostenibile per il territorio. Per questa ragione, oltre al suddetto tavolo, finalizzato a trattare i temi dell’approvvigionamento e della gestione idrica coinvolgendo le organizzazioni di categoria e tutti gli enti deputati a gestire le risorse idriche, riteniamo che un incontro tra le parti possa essere di fondamentale importanza in uno scenario come quello attuale così da poter dettagliare meglio le nostre proposte di intervento”.

“Come ribadito a più riprese, di fronte alla situazione climatica contingente – concludono – con una tropicalizzazione sempre più evidente e una crisi idrica senza precedenti, a nostro avviso occorre in prima istanza dotarsi di piccoli sistemi di accumulo dell’acqua, da rendere disponibili nei momenti di maggiore difficoltà. Solo in questo modo riusciremo a garantirci stabilmente in futuro le riserve idriche necessarie al mantenimento del territorio in sicurezza”.

“In attesa di una programmazione concordata e interventi strutturali, mirati a creare un sistema di accumulo della risorsa idrica e contestualmente una rete di distribuzione più efficiente e in grado di consentire un miglior utilizzo della risorsa disponibile – osserva Francesca Tonelli, presidente del Consorzio di Irrigazione Canale Lunense – il Consorzio è al lavoro per supportare le aziende nella progettazione di piccoli cumuli alimentati direttamente dal Canale Lunense, in grado di sopperire ad eventuali periodi siccitosi di breve durata”.