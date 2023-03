Settimana Internazionale di Vela d’Altura: domani il via ad Alassio

Alassio. Tradizionalmente è l’appuntamento velico che caratterizza il fine settimana di San Giuseppe, nella seconda metà di marzo e il Circolo Nautico al Mare di Alassio è pronto ad accogliere gli equipaggi che da domani (17 marzo) si affronteranno sullo specchio d’acqua della Baia del Sole.

“E’ una lunga storia quella legata a questo appuntamento velico – spiegano dal Cnam – Un tempo in queste regate si potevano vedere le novità di assoluto prestigio che poi avrebbero legato il proprio nome alla Coppa America. Da qui sono passati i migliori timonieri e prodieri italiani. Oggi Alassio rimane un’importante data nel calendario velico italiano, forte della sua storia e delle sue tradizioni veliche”​.

Prova ne siano le ventidue barche già iscritte alla Settimana Internazionale di Vela d’Altura che prenderà il via domani mattina. “Una bella soddisfazione – commenta Roberta Zucchinetti, presidente del Consiglio con delega allo Sport – vedere tornare a salire il numero delle barche iscritte. Un chiaro segnale di ripresa del movimento e dell’ottimo operato del Circolo, che nel tempo resta fedele alla sua straordinaria tradizione. Il Cnam è infatti noto non solo per il numero di grandi campioni che ha dato alla Vela, ma anche per aver sempre organizzato eventi di straordinario valore sportivo nazionale e internazionale. Cnam, Marina di Alassio e Comune insieme portano avanti un’eredità storica e sportiva unica, fiore all’occhiello della città”.

Venerdì mattina, terminati i controlli di stazza, alle 10,30 si terrà il consueto skipper meeting con le ultime indicazioni fornite dal comitato di regata; le condizioni meteo marine decideranno poi l’avvio delle prove.

Al rientro, ogni giorno, gli equipaggi saranno accolti con un rifocillante momento conviviale: l’occasione per recuperare le forze e per scambiarsi impressioni, valutazioni tecniche o più semplicemente per le quattro chiacchiere tra amici da sempre. La classe è infatti una delle più antiche e i protagonisti si confrontano da sempre a volte compagni di equipaggio, a volte avversari. Il programma si conclude nel pomeriggio di domenica con la cerimonia di premiazione