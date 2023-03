“Settimana Blu” ad Albisola Superiore: raccolti oltre 2mila mozziconi sulla spiaggia

Una settimana, dal 12 al 19 marzo, ricca di eventi patrocinati dal Comune di Albisola Superiore e dedicati al mare d’inverno, per imparare a viverlo pienamente in ogni stagione. Assonautica vi ha aderito, “certa che ogni azione anche piccola sia utile per diffondere la cultura ed il rispetto del mare”.

Il primo evento al quale ha partecipato l’associazione aveva come titolo “Vogliamo un mare pulito” e si è svolto il 14 marzo presso la scuola primaria di Albisola, in collaborazione con il Centro di Educazione ambientale Riviere del Beigua. Si è trattato di un incontro con gli alunni di due terze classi, introdotto dall’assessore Luca Ottonello e dedicato alla tutela del mare, dei suoi abitanti e delle nostre spiagge. L’evidente interesse dei bambini per gli argomenti trattati è rimasto costante per tutta la durata dell’incontro, un paio d’ore durante le quali si è parlato di biodiversità, di inquinamento, di riciclo, di tutela dell’ambiente con riferimento a ciò che tutti noi possiamo fare, qualsiasi sia la nostra età.

Dopo avere seguito con attenzione le spiegazioni di Michela e Marta, illustrate con immagini e brevi video, gli alunni sono stati molto attivi nel porre domande, dimostrando di amare sinceramente il mare. Assonautica ha consegnato all’insegnante due delle copie del libro “Storie di mare” ricevute in dono da Conad.

I bambini, realmente intenzionati ad agire in prima persona per proteggere il mare, hanno avuto la possibilità di farlo nella mattinata del 16 marzo. Ancora con il titolo “Vogliamo un mare pulito” si è svolto un evento di raccolta rifiuti sulla spiaggia libera attrezzata “La Marinella”, sempre in una collaborazione tra il CEA Riviere del Beigua e Assonautica. Una quarantina di bambini, attrezzati con guanti, che correvano sulla spiaggia a caccia di mozziconi, plastica e rifiuti di tutti i generi. Le insegnanti e Michela, biologa del CEA, hanno seguito gli alunni con attenzione dando loro spiegazioni e supporto.

Al termine della raccolta sono stati separati i vari rifiuti. Assonautica, che continua nella campagna contro l’abbandono dei mozziconi, ha rilevato che ne sono stati raccolti oltre 2.000. Usare un portacenere tascabile è un piccolo gesto di amore e di rispetto verso il nostro splendido mare.

La “Settimana Blu di Albisola” ha visto la partecipazione di Assonautica ad altri eventi che verranno documentati prossimamente: una lezione di nodi marinari rivolta a grandi e piccini e, nel centro cittadino, l’avvio del progetto “Tutti i tombini portano al mare”.