Serie D: Vado-Fezzanese 3-0, i gol di Di Renzo, Manno e il rigore parato da Fresia (VIDEO)

Vado Ligure. Nella trentesima giornata del campionato interregionale calcistico di Serie D, girone “A”, il Vado si impone 3 a 0 contro la Fezzanese.

Una prova matura dei rossoblu, padroni dal campo per tutta la gara. Bravi a pazientare nel primo tempo per poi colpire e legittimare la propria superiorità nella ripresa.

Le marcature portano le firme del bomber Luca Di Renzo (18° centro in campionato) – tornato al gol dopo un mese e mezzo con una doppietta – e e del subentrato Emanuel Manno su rigore.

Tra la seconda e la terza rete del Vado – entrambe su rigore – da segnalare anche un penalty concesso però agli ospiti. Neutralizzato però dal giovane portiere vadese Gabriele Fresia.

Il Vado, terzo, sale così a 58 punti in classifica. Settima vittoria consecutiva e quattordicesimo risultato utile di fila della squadra allenata da Didu. Ora ad attendere i rossoblu vi saranno una serie cruciale di scontri diretti o sfida d’alta classifica. Nell’ordine: Gozzano (trasferta), Bra (in casa), Sestri Levante (trasferta), Sanremese (in casa) e Legnano (trasferta). Tutte squadre occupanti la prime sette posizioni della graduatoria.

I gol di ieri nelle immagini di Niccolò Costa.

1-0, Di Renzo [48° minuto]

2-0, Di Renzo su rigore [72° minuto]

Fresia para il rigore, mantenendo il risultato sul parziale 2-0 [81° minuto]

3-0, Manno su rigore [89° minuto]