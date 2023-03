Serie D: Vado-Bra 3-0, la doppietta di Ghigliotti e il gol di Cenci (VIDEO)

Vado Ligure. Nella trentunesima giornata del campionato interregionale calcistico di Serie D, girone “A”, il Vado si è imposto 3 a 0 a domicilio nello scontro diretto d’alta classifica di ieri col Bra.

Un risultato netto, che tuttavia non rende pieno merito al totale predominio avuto dai vadesi nell’arco dei novanta minuti rispetto agli avversari. In una delle migliori prestazioni offerte quest’anno della squadra di Didu capace di collezionare, oltre alle marcature, almeno altre dieci palle gol. Contro un avversario – il Bra – che, reduce da sei vittorie, non incassava gol da 720 minuti (ovvero, otto partite).

Dopo una serie di occasioni, tra cui anche un palo-traversa colpito in avvio da Di Renzo, il Vado sblocca il parziale attorno alla mezz’ora. Azione magistrale. Impostata con trenta passaggi dal basso a liberare Davide Ghigliotti, che con pregevole coordinazione balistica fulmina con un tiro al volo il portiere ospite mettendo il pallone sotto al sette.

In avvio di ripresa, dopo appena 30″ Luca Di Renzo è incontenibile. Il bomber vadese fa fuori da solo la difesa piemontese; saltando quattro uomini, si presenta sul fondo e serve al centro Ghigliotti. Il giovane terzino rossoblu deposita agevolmente in rete siglando la doppietta personale.

Il Vado prosegue il proprio monologo. Flirta diverse volte col tris, che giunge quindi a un quarto d’ora dal triplice fischio. Grazie al subentrato Christian Cenci, che realizza a centro area con una conclusione potente di collo destro.

Il Vado sale così a 64 punti in classifica. Consolida il terzo posto, distanziandosi di sei lunghezze dal Bra quarto e portandosi a – 2 dalla Sanremese seconda, fermata 0 a 0 sul campo del Chieri.

Ora sosta causa Torneo giovanile di Viareggio. Ripresa prevista il 2 aprile con la sfida di cartello in casa della capolista Sestri Levante, ormai lanciata verso la Serie C. Derby ligure sostanzialmente inutile per la classifica, ma dagli altissimi contenuti tecnici per la categoria.

Ecco i gol del Vado nelle immagini di Niccolò Costa.

1-0, Ghigliotti (28° minuto)

2-0, Ghigliotti (46° minuto)

3-0, Cenci (78° minuto)