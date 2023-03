Serie D, Vado a caccia del secondo posto? Tarabotto: “Viviamo di partita in partita”

Vado Ligure. Un’edizione di Serie D decisamente positiva quella disputata dal Vado con la prima gestione tecnica di Marco Didu. Il terzo posto con vista sul secondo, occupato a cinque punti dalla Sanremese, permette all’ambiente rossoblù di poter continuare il proprio percorso senza pesi particolari addosso: mancano 9 partite alla fine, perché non tentare una corsa con i biancocelesti?

Un mini obiettivo decisamente stimolante ma, come ricorda il ds Luca Tarabotto, la soddisfazione della dirigenza è da diverso tempo che è parecchia: “Fin dall’inizio è stato fatto un buon lavoro e tutti quanti i giocatori sono sempre stati a disposizione. Tutti crediamo in quello che vogliamo fare e c’è una grande unione d’intenti. La gestione genera entusiasmo e lo si vede sia in settimana sia alla domenica”.

Quindi l’asticella del Vado è destinata ad alzarsi verso il raggiungimento del secondo posto? “Ogni persona ha in mente un determinato pensiero – risponde Tarabotto -. Non abbiamo mai messo pressioni ai ragazzi, noi ora viviamo di partita in partita e le difficoltà ci dovranno spingere a scendere in campo con la voglia di vincere e mantenere il Vado nelle zone nobili della classifica“.