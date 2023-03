Serie C Silver: Vado supera il Cus Genova (66-53) e raggiunge i Playoff

Vado-Cus Genova 66-53

Vado Ligure. La Azimut batte il CUS Genova al Geodetico e conquista l’accesso ai Playoff. Importante vittoria della Pallacanestro Vado contro la seconda in classifica, che porta alla matematica salvezza e partecipazione ai playoff. Partenza sprint dei padroni di casa che vanno subito sul 10-0; ovviamente, Cus non scompare dal campo e dopo un time-out dà il via un contro-parziale che rimette in equilibrio il match.